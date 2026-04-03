Investigación
Detienen a un joven acusado de dar dos machetazos a una mujer y dos flechazos al sobrino en Gran Canaria
El arrestado aún no ha pasado a disposición judicial y fuentes cercanas al caso han informado de que sufre problemas psiquiátricos
Los dos heridos se encuentran fuera de peligro y hospitalizados
EFE
Un joven de 24 años fue detenido este jueves por la Guardia Civil en Arucas (Gran Canaria) tras supuestamente agredir con un machete a una mujer de 60 años, a la que propinó dos golpes en la parte superior del cuerpo durante una discusión, y al sobrino de ésta le hirió de dos flechazos.
Según han confirmado a EFE este viernes fuentes del instituto armado, los dos heridos se encuentran fuera de peligro y hospitalizados.
Los hechos ocurrieron la tarde del jueves en el barrio de Santidad, en la casa de la mujer, donde también se encontraba su sobrino de 30 años con el que comparte domicilio, y el arrestado.
El detenido aún no ha pasado a disposición judicial y fuentes cercanas al caso han informado de que sufre problemas psiquiátricos.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (112) alertó del suceso a las 16.00 horas y tres horas más tarde, sobre las 19.00 horas, fue detenido el presunto autor de la agresión por el equipo de la Policía Judicial de Santa María de Guía.
El detenido previsiblemente pasará a disposición judicial este sábado, según han indicado las fuentes de la guardia civil.
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