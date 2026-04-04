Investigación
Libertad provisional para el detenido por matar a su pareja en Basauri
El juez ha retirado el pasaporte al acusado, que deberá comparecer todos los días en el juzgado
EFE
El Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado este sábado la libertad provisional del hombre de 45 años detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri (Vizcaya).
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el juez ha acordado retirar el pasaporte al investigado, que deberá comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao que va a instruir este caso.
Este hombre fue detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, ocurrida el pasado miércoles, y esta misma tarde pasó a disposición judicial, en un caso que se investiga como violencia machista.
La víctima, una mujer de 44 años, falleció el pasado miércoles en su vivienda en Basauri. En un primer momento, su muerte se atribuyó a una supuesta indisposición, después de que los sanitarios desplazados al lugar trataran de reanimarla sin éxito, pero el posterior análisis forense reveló que podría tratarse de una muerte violenta, según la Ertzaintza.
Familiares de la víctima, entre los que se encontraban su padre y su hija, han participado este sábado en Basauri en una concentración silenciosa, en la que un centenar de vecinos, junto a asociaciones de mujeres y representantes institucionales, han mostrado su repulsa por el presunto homicidio.
Durante la concentración, el padre de la víctima ha señalado a los medios de comunicación que el detenido tenía una orden de alejamiento de su hija por malos tratos.
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