Derrumbe
Siete heridos al desprenderse el techo del comedor de un hotel de Benidorm
Cinco personas han sido trasladadas a centros hospitalarios por contusiones
Sara Rodríguez
Siete personas han resultado heridas este domingo al mediodía tras el derrumbe de parte del techo de un hotel en Benidorm, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El desprendimiento, se ha producido en el comedor del hotel Poseidón Palace, según fuentes cercanas al caso.
El CICU ha recibido el aviso sobre las 14:20 horas y ha movilizado hasta tres ambulancias, entre ellas una SVB y un SAMU. Además, también se ha solicitado el apoyo de personal de Cruz Roja para atender a los heridos.
Los servicios sanitarios han atendido a cinco hombres y dos mujeres por contusiones. Una menor de 8 años y un hombre de 78 han sido dados de alta in situ, pero los otros cinco heridos restantes, de entre 33 y 80 años han sido trasladados a centros hospitalarios tras una primera asistencia en el lugar del accidente. Así, uno de los heridos se encuentra en observación en el Hospital de la Marina Baixa.
Sesenta clientes en el momento del accidente
El accidente se ha producido en la zona del comedor, que en ese momento estaba ocupado por unas 60 personas que se encontraban disfrutando del turno de comidas, según ha explicado al diario Información Pere Joan Devesa, director general de Hoteles Poseidon.
De pronto, los clientes se han visto sorprendidos por la caída de parte del techo, que ha arrastrado incluso algunos de los conductos del sistema de climatización, cayendo también restos de escayola en mesas, sillas y suelo.
Por el momento, se desconocen las causas por las que se ha producido el suceso. Por ello, según el Ayuntamiento, un arquitecto municipal se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para establecer las posibles causas y el alcance del desprendimiento de parte del techo de pladur.
Suscríbete para seguir leyendo
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado