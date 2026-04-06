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En Montefrío

Detenido por agredir con un hacha a tres personas en Granada

Los afectados han sido un hombre y dos mujeres, la más joven de ellas ha sufrido un traumatismo en la cabeza y la otra ha sido evacuada con lesiones por arma blanca

Archivo - Guardia Civil

Archivo - Guardia Civil / EUROPA PRESS - Archivo

EFE

Granada

La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Montefrío (Granada) a un hombre de 45 años acusado de agredir en plena calle con un hacha a tres vecinos del municipio, dos mujeres y otro hombre que al parecer pasaban por allí y que han resultado heridos.

Según han informado el instituto armado y el centro de emergencias 112, la agresión se ha producido en torno a las 11:00 horas en la vía pública y el presunto autor, que ya ha sido detenido, iba provisto de un hacha con la que atacó a las tres personas.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de los hechos, activó desde el primer aviso un dispositivo especial en el que han participado patrullas del vecino municipio de Loja y de la Unidad de Seguridad Ciudadana apoyados por la Unidad Aérea y drones del equipo Pegaso.

Hasta el lugar también se han desplazado según el 112 efectivos sanitarios junto a un helicóptero para atender a dos mujeres, una de ellas de mayor gravedad y que han sido evacuadas al hospital de Traumatología de Granada.

Fuentes del caso han detallado a EFE que la más joven de las dos mujeres ha sufrido un traumatismo en la cabeza y la otra ha sido evacuada con lesiones por arma blanca en las manos, además de la amputación de un dedo.

Durante la huida, el hombre ha provocado un accidente de tráfico pero sin heridos, siniestro que se ha saldado con daños en un coche.

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El autor de los hechos, de 45 años, ha sido localizado y detenido por agentes de la Guardia Civil a las 12:00 horas de este lunes en un paraje cercano.

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