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Detenida en Zaragoza una pareja tras detectar cocaína y marihuana en su bebé de diez meses

La Policía Nacional arrestó a los progenitores después de que un análisis toxicológico realizado en el hospital diera positivo en la menor, que presentaba apatía y escasa respuesta a estímulos.

Vídeo | Detenida en Calatayud una pareja tras detectar cocaína y marihuana en su bebé de diez meses

Vídeo | Detenida en Calatayud una pareja tras detectar cocaína y marihuana en su bebé de diez meses / POLICÍA NACIONAL

Redacción

Agentes de la Policía Nacional de Calatayud (Zaragoza) detuvieron el pasado martes 7 de abril a una pareja como presunta autora de un delito de lesiones después de que su hija, una bebé de diez meses, diera positivo en cocaína y marihuana en un análisis toxicológico realizado en el hospital.

Según han informado fuentes policiales, la detención se produjo poco después de las 15.00 horas, cuando los agentes fueron requeridos por el área de pediatría del centro sanitario. Desde el hospital alertaron del resultado positivo de las pruebas practicadas a la menor, en cuyo organismo se detectaron restos de ambas sustancias.

La bebé había sido trasladada al hospital durante la tarde anterior al presentar una escasa respuesta a estímulos y un estado de apatía, circunstancias que llevaron a los facultativos a realizarle un examen toxicológico para determinar el origen de esos síntomas.

De acuerdo con la versión facilitada por los progenitores, durante el fin de semana varios amigos del padre habían estado en el domicilio familiar y habrían consumido sustancias estupefacientes. Esa circunstancia, siempre según su relato, podría haber provocado que la menor hubiera ingerido de forma accidental algún resto.

Tras conocer los hechos, los agentes encargados de la investigación procedieron a la detención de ambos progenitores y solicitaron al juzgado una orden de entrada y registro en la vivienda familiar.

En el informe remitido a la autoridad judicial, la Policía Nacional hizo constar que el inmueble, según la inspección realizada, no reunía unas condiciones higiénicas mínimamente aceptables para la estancia de un bebé. Además, los agentes localizaron en el domicilio restos de sustancias aparentemente estupefacientes al alcance de la menor, un extremo que ahora forma parte de la investigación abierta.

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La pareja arrestada quedó a disposición judicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer cómo se produjo la presencia de cocaína y marihuana en el organismo de la bebé y determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de este caso.

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