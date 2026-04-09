El juicio a 'El Bola' por el asesinato de 'Taruco' cuenta con un testigo clave: un repartidor de comida vio el crimen

José Pedro M., alias 'El Bola' y su padre Pedro M., conocido como 'Perico', son juzgados esta semana en la Audiencia Provincial por el asesinato a disparos de Antonio B. alias 'Taruco', patriarca del clan rival. Padre e hijo se enfrentan a una condena de 122 años de prisión entre los dos, por el asesinato del 17 de julio de 2023 en el barrio madrileño de Pan Bendito.

Asesinato y huida

El clan de 'Taruco', el hombre que fue asesinado, acudió a la puerta de la casa de 'El Bola' y su padre 'Perico' con el objetivo de "solucionar unos problemas", segun las pesquisas. Allí, desde la ventana de su propia casa, padre e hijo dispararon contra el clan rival hasta acabar con la vida de 'Taruco'.

'El Bola' y 'Perico' huyeron a Torrevieja (Alicante) hasta ser localizados por la policía seis meses después. Ahora, se enfrentan a 65 años y medio, y 56 años y medio de condena respectivamente.

Testigo clave

En la segunda sesión del juicio, la agente de policía que dirigió la investigación ha dado importancia en su declaración a un testigo clave. Un hombre, ajeno a los dos clanes, que presenció el crimen.

Se trata del empleado de una empresa de reparto de comida a domicilio que llamó al 112 alertando del tiroteo y luego contó a la policía cómo habían sucedido los hechos aquella noche de verano de 2023: "Vi mucha gente de negro, con capuchas y gritando. Después, un brazo asomó por la ventana y empezó a disparar. Una persona quedó en el suelo sin moverse, los demás le cubrieron y se produjo un intercambio de disparos entre ambos".

"Trae la escopeta"

La encargada de la investigación declaró durante el juicio que tras recibir una llamada de emergencia por un tiroteo, los agentes acudieron al lugar del asesinato a la una de la madrugada.

"Dentro de la vivienda (desde donde se produjeron los disparos) había cinco varones", entre los que estaban 'El Bola' y 'Perico', junto a otros familiares. A través de una llamada realizada al 112 desde la casa de 'Perico' y 'El Bola', se escuchaba decir: "Tira tira, trae la escopeta, trae la pistola".

Huida

Huyeron a Torrevieja (Alicante), por "miedo a que el clan rival se vengara", según la abogada de la defensa.

Seis meses después, la policía los localizó por un gasto en la tarjeta de 'Perico' en un establecimiento de la ciudad alicantina y los detuvo.

Venganza

El abogado de la familia de la víctima, Marcos García Montes, destacó durante el juicio que "la familia de su cliente ha tomado el camino de la justicia, no el de la venganza".

Además, ante el tribunal, recordó que este asesinato "deja cuatro hijos sin padre (tres menores) y una mujer viuda".

Trayectoria de bala

Por el contrario, Teresa Bueyes, la abogada que defiende a 'Perico', considera que "la bala que penetró en el omóplato de la víctima es imposible que haya sido disparada por los acusados".

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Según la letrada de la defensa, "si los disparos se produjeron desde la ventana de un segundo piso, estando las víctimas abajo, la bala no pudo haber entrado por la espalda y salido por el cuello".