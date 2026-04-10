Accidente de autobús, a 10 de abril de 2026, en San Sebastián de La Gomera, Canarias (España). Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas, tres de ellas graves, este viernes tras precipitarse un autobús turístico por un barranco en La Gomera. El incidente ha ocurrido sobre la 13.15 hora canaria (14.15 horas en la Península) en la GM-2, a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera. Hasta el lugar han trasladado ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, otro helicóptero del GES y recursos policiales. 10 ABRIL 2026 ACCIDENTE DE TRÁFICO Europa Press Canarias 10/04/2026. Europa Press Canarias; / Europa Press Canarias / Europa Press
Sucesos
Una autobús se precipita en San Sebastián de La Gomera
