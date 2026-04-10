Así fue detenido Steven Lyons, el líder del poderoso clan escocés buscado por una trama de blanqueo en la Costa del Sol

La operación contra los Lyons, el poderoso clan escocés que se dio a conocer en la Costa del Sol tras el asesinato a tiros el año pasado en un pub de Fuengirola de dos de sus miembros, tiene su epicentro en este mismo municipio y Mijas, donde se han llevado a cabo 17 de los 19 registros domiciliarios realizados en nuestro país por la Guardia Civil. Los agentes, que también han inspeccionado dos inmuebles en la Málaga y Barcelona, han intervenido dispositivos electrónicos, grandes cantidades de dinero en efectivo, documentación societaria, relojes de alta gama y carteras de criptomonedas.

La investigación, instruida por un juzgado de Málaga, también ha llegado a Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. De momento hay 14 detenidos, la mitad de ellos en la Costa del Sol, y 24 investigados, mayoritariamente por blanqueo de capitales y organización criminal, según fuentes judiciales. Dos de los implicados han ingresado en prisión por estos delitos, sumando uno de ellos uno contra la salud pública al ser sorprendido con una cantidad de droga.

Imagen del detenido difundida por las autoridades indonesas. / Ngurah Rai Immigration Office

Notificación roja de la Interpol

Sin embargo, el interés policial, judicial y mediático se centra en la cúspide de la organización, liderada por Steven Lyons, hermano de uno de los hombres asesinados el año pasado en Fuengirola, y su mujer Amanda. Steven, de 45 años, fue capturado el pasado 29 de marzo en el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai tras un vuelo procedente de Singapur.

Los agentes de inmigración indonesios detectaron que tenía una notificación roja de Interpol y lo trasladaron a Yakarta, desde donde finalmente lo entregaron a las autoridades europeas vía Ámsterdam. El mismo destino le espera a su esposa, considerada un miembro activo de la organización criminal y que fue arrestada días atrás en el aeropuerto internacional de Dubái.

El instructor también espera la extradición de un hombre detenido en Reino Unido. Fuentes judiciales han explicado a La Opinión de Málaga que los plazos de extradición para que rindan cuentas ante el juzgado de Málaga depende ahora mismo de la administración de esos países, aunque advierten de que la organización tiene causas abiertas en Reino Unido por asuntos de narcotráfico y ajustes de cuentas.

Clan internacional nacido en Glasgow

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó hace tres años y ha contado con la colaboración de la policía escocesa y la coordinación de Eurojust.

El instituto armado ha recordado que este clan surgió en los años noventa en los barrios de Glasgow como un grupo local que evolucionó hasta convertirse en un entramado con ramificaciones en Europa, Oriente Medio y Asia capaz de gestionar y blanquear millones de euros procedentes del narcotráfico a través de sociedades pantalla.

Entre sus habilidades destaca la capacidad de operar simultáneamente en España, Emiratos Árabes Unidos o Turquía, país es este último en el que se han localizado y bloqueado numerosos activos de alto valor, y conseguir importantes vínculos con otras organizaciones internacionales.

Violencia

La presencia de este grupo en España se remonta a 2006, cuando un familiar de Steve fue asesinado en un crimen que se atribuyó a los Daniels, el clan rival con el que mantiene una sangrienta disputa desde 2001, y algunos de sus miembros decidieron cambiar de aires.

El líder pasó un tiempo en la Costa del Sol con un perfil delictivo bajo hasta que se trasladó a Dubái, lugar en el que fijó su residencia y base de operaciones con la colaboración de otra familia muy conocida también en Málaga: los irlandeses Kinahan.

La Guardia Civil ha destacado la violencia que estos grupos ejercen entre ellos en los países en los que operan, como la Costa del Sol. El ejemplo más próximo se produjo en mayo del año pasado en un pub de Fuengirola, donde Eddie Lyons Jr y su compañero Ross Monaghan fueron ejecutados por un pistolero mientras disfrutaban de la final de la Champions. Semanas después, Michael Riley, un británico al que la Policía Nacional considera un miembro de los Daniels, fue detenido en Liverpool como presunto autor del doble crimen y espera en una prisión de Málaga su procesamiento.