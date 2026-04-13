En el municipio de Hellín
Un detenido por la muerte violenta de un hombre en Albacete
El suceso ocurrió en la noche de este sábado al domingo en el municipio de Hellín
EFE
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a una persona por la muerte violenta de un hombre, un suceso que ocurrió en la noche de este sábado al domingo en el municipio de Hellín (Albacete).
El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha informado a los medios de comunicación de la detención de un hombre por la muerte violenta de un hombre en Hellín y ha precisado que el arresto se ha producido este domingo, si bien ha añadido que el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no puede aportar más datos.
Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha indicado a EFE que a las 23:46 horas del sábado, se recibió una llamada en la que se avisaba de que en la calle Cantarería de Hellín había un hombre de unos 40 años que, al parecer, había fallecido.
Al lugar del suceso se desplazó una UVI, que confirmó el fallecimiento de este hombre. También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono