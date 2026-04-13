Investigación
Herido un hombre por un disparo en los genitales con un arma de aire comprimido durante una reyerta en Córdoba
La Guardia Civil investiga el suceso, ocurrido en la localidad de Posadas, mientras el herido ha sido trasladado al hospital Reina Sofía de la capital provincial
Evaristo Guzmán
Un varón ha resultado herido a primera hora de esta tarde al ser alcanzado por un disparo en los genitales en plena calle en la localidad cordobesa de Posadas durante el transcurso de una reyerta entre varias personas.
Según ha confirmado el centro de coordinación de emergencias 112 Andalucía, la agresión se ha producido minutos antes de las cinco de la tarde cuando, por causas que se están investigando, un hombre ha recibido un disparo en plena vía pública. Sí ha trascendido que la víctima, tras recibir la primera asistencia sanitaria en Posadas, ha sido trasladada al hospital Reina Sofía de Córdoba con pronóstico reservado.
Tras ser alertados los servicios sanitarios, también se ha dado aviso a la Guardia Civil, que ha desplazado a varias patrullas al lugar de los hechos y se ha hecho cargo de la investigación del suceso.
Según ha podido saber este medio, la pelea entre los implicados empezó en la calle Almodóvar del Río y luego se trasladó a la calle Antonio Gala, donde reside el presunto autor del disparo, que subió a su vivienda y cogió el arma de aire comprimido para cometer la agresión.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025