La Policía Nacional investiga los hechos
Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente, pero su estado no reviste gravedad
Belén Castaño Chaparro
Una menor de 13 años ha resultado herida este miércoles por la tarde tras ser alcanzada por un proyectil cuando se encontraba en el patio del colegio San José de Calasanz, en la barriada de Antonio Domínguez de Badajoz.
La niña ha sufrido una herida en la pierna y ha sido trasladada al hospital para recibir asistencia. Según fuentes consultadas por este diario, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente, pero se encuentra "bien" y su estado no reviste gravedad.
El Servicio Extremeño de Salud (SES), por su parte, se ha limitado a confirmar el ingreso y a informar de que la evolución de la paciente es «favorable», sin ofrecer más detalles al tratarse de una menor de edad.
La víctima se encontraba en una actividad extraescolar de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) cuando ha recibido el impacto. Al parecer, han escuchado lo que en un primer momento han pensado que era un petardo o una pequeña explosión y la niña ha sentido en ese momento un intenso dolor en la pierna.
Tras recibir una primera asistencia por parte del monitor de la FMD, ha sido llevada de inmediato al centro hospitalario.
La Policía Nacional, según han confirmado fuentes de la comisaría, está investigando los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido. Los agentes han estado recabando pruebas y hablando con posibles testigos dentro y fuera del centro.
De rebote
De momento, se desconoce el origen del proyectil. Según testimonios recogidos por este diario, la munición podría ser de 9 milímetros y, en principio, la hipótesis que se baraja es que no iba dirigida a la menor, a la que habría alcanzado "de rebote".
El suceso ha causado un gran revuelo y preocupación entre los menores y las familias.
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