Alhama
Dos guardias civiles salvan la vida a una bebé en parada respiratoria gracias a la maniobra de Heimlich en Murcia
La rápida actuación de los agentes, aplicando la técnica adaptada para lactantes, logró que la niña recuperara la respiración antes de la llegada de la ambulancia
Alba Marqués
La maniobra de Heimlich ha salvado la vida a una pequeña de solo 16 meses. Dos guardias civiles que se encontraban fuera de servicio salvaron a la pequeña este martes en Alhama de Murcia gracias a esta técnica que los sanitarios insisten que debe ser conocida por la población general.
Los hechos ocurrieron este lunes 14 de abril, cuando dos agentes de la Guardia Civil se dirigían juntos y en vehículo particular desde su domicilio hasta el cuartel de Totana, donde se encuentran destinados, para iniciar su servicio en turno de tarde.
Antes de llegar al trabajo, a la altura de la Rambla de Don Diego, en el término municipal de Alhama de Murcia, vieron a un grupo de personas muy nerviosas entre las que se encontraba una mujer sosteniendo a un bebé boca abajo.
Inmediatamente, los guardias civiles se dirigieron al lugar. La niña no respiraba y se encontraba cianótica mientras su abuela intentaba sin éxito reanimarla. En la escena se encontraba la madre y otras personas que reclamaban servicios médicos de urgencias.
Los guardias civiles se ofrecieron para intentar reanimar a la bebé con la conocida maniobra de Heimlich, en este caso, adaptada para lactantes. Uno de los agentes colocó a la niña boca abajo, sobre su antebrazo, con la cabeza más baja que el tronco y comenzó a realizarle golpes interescapulares. De forma intercalada, el otro compañero le realizó compresiones torácicas para evitar que la parada cardiorrespiratoria fuera irreversible.
Uno de los guardias civiles, además, se puso al teléfono, en la llamada que uno de los allí presentes mantenía con los servicios médicos de urgencia, para ir detallando la situación y la reacción de la menor que, poco a poco, empezó a ventilar.
A la llegada de la ambulancia la niña ya respiraba, aunque fue trasladada junto a sus padres al Centro de Salud de Alhama de Murcia para su valoración.
Horas después, durante su servicio, los agentes fueron al domicilio familiar donde pudieron comprobar que la bebé ya se encontraba felizmente en casa, con sus padres.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Atropella a un amigo con su tractor en Yernes y Tameza, le sugiere que mienta en el hospital y acaba investigado por la Guardia Civil
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
- Uno de los chiringuitos más populares del verano en Castrillón ya tiene propietario para esta temporada