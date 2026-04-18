Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Fallece junto a la Torre de Hércules

Fallece un hombre que los bomberos habían rescatado del mar en A Coruña

Lo sacaron del agua cuando se había hundido en la zona del monumento conocido como la Caracola

Vehículo de los bomberos en la zona donde se efectuó el rescate.

Vehículo de los bomberos en la zona donde se efectuó el rescate. / Carlos Pardellas

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El hombre de 30 años que fue rescatado a última hora de la tarde de este viernes por el grupo de rescate acuático de los Bomberos de A Coruña en la zona del monumento conocido como la Caracola, en las proximidades de la Torre de Hércules, frente a Punta Herminia, ha fallecido en el Chuac.

Las personas que dieron el aviso informaron que poco después de ver al varón en el mar, este se hundió en el agua. Los bomberos consiguieron localizarlo y lo subieron a bordo de su embarcación neumática, en la que lo trasladaron al muelle de Oza mientras le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que ya se encontraba en parada cardíaca.

Una vez desembarcado, fue trasladado al Hospital Universitario A Coruña (Chuac), donde los médicos que le atendieron solo pudieron certificar su fallecimiento.

Los testigos informaron a los bomberos que el hombre pedía socorro desde el agua, por lo que se sospecha que cayó accidentalmente al mar, en una zona de aguas especialmente frías. El oleaje era el habitual y no existía ninguna alerta meteorológica.

Noticias relacionadas

El rescatado vestía un traje de neopreno, por lo que se sospecha que se dedicaba al marisqueo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  2. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  3. Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
  4. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  5. Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón
  8. Así es el 'inicio del despegue' de uno de los barrios más poblados de Oviedo: dos nuevas manzanas, mejores accesos y más parque

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina infantil que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros (sábado)

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la piscina infantil que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros (sábado)

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente aparato de masaje que es el más barato del mercado: por solo 34,99 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente aparato de masaje que es el más barato del mercado: por solo 34,99 euros

¿Qué es la estatinofobia y cuáles son los efectos secundarios reales de las pastillas del colesterol?

Mezclar vinagre y canela: el truco definitivo contra los insectos que arrasa esta primavera

Mezclar vinagre y canela: el truco definitivo contra los insectos que arrasa esta primavera

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero llevar puesto este dispositivo prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero llevar puesto este dispositivo prohibido: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tienda de campaña más barata del mercado: por solo 54,99 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tienda de campaña más barata del mercado: por solo 54,99 euros

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero no llevar puesto el otro dispositivo de seguridad: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

Multado con 200 euros pese a llevar la baliza v-16 pero no llevar puesto el otro dispositivo de seguridad: la Guardia Civil extrema la vigilancia a los conductores

En imágenes: los últimos bachilleres plantan su árbol en Grado

En imágenes: los últimos bachilleres plantan su árbol en Grado
Tracking Pixel Contents