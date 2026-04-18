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Un hombre con alzheimer hiere a su pareja octogenaria en Córdoba

El suceso, ocurrido en la calle Alcalde Velasco Navarro, ha movilizado a los bomberos, a los efectivos sanitarios y a la Policía Local y Nacional

Presencia policial tras el incidente en una vivienda de Alcalde Velasco Navarro, en Ciudad Jardín.

Presencia policial tras el incidente en una vivienda de Alcalde Velasco Navarro, en Ciudad Jardín. / Chencho Martínez

Pilar Cobos

Córdoba

La presunta agresión de un hombre, que sufre alzheimer, a su pareja octogenaria en el barrio de Ciudad Jardín (Córdoba) ha movilizado este sábado a los efectivos sanitarios, los bomberos y la Policía Local y Nacional. Por el momento, los servicios de emergencias no han podido facilitar más información sobre el incidente, ocurrido en torno a las 13.30 horas.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía señala que los hechos se han producido en el número 19 de la calle Alcalde Velasco Navarro. De acuerdo con los primeros datos conocidos, la víctima, una octogenaria que convive con su marido o pareja sentimental, estaba sangrando por las piernas.

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Hasta el lugar se han desplazado los efectivos sanitarios, del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, que ha tenido que abrir la vivienda de la víctima, la Policía Local, que se ha hecho cargo del suceso, y la Policía Nacional.

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