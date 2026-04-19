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Investigación

Detenido por acuchillar en la cara a su compañero de piso en Palma

La víctima sufrió importantes cortes y tuvo que ser trasladada a un hospital

Agentes de la Policía Nacional, durante una intervención en Playa de Palma.

Agentes de la Policía Nacional, durante una intervención en Playa de Palma. / POLICÍA NACIONAL

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por acuchillar a su compañero de piso en Palma. La víctima sufrió heridas en la cara y en una oreja y tuvo que ser atendido en un hospital. El sospechoso, de nacionalidad marroquí, está acusado de un delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril. El 091 fue alertado de que había un hombre sangrando en un local ocupado en la zona de Playa de Palma. Los agentes que acudieron al lugar vieron a un hombre que sangraba abundantemente y tenía heridas en su la cara y en una de sus orejas. Tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para ser atendido de sus lesiones, ya que los cortes eran importantes.

Un testigo que convivía con el herido, explicó a los agentes que al llegar al local vio a la víctima y a un compañero de piso discutiendo. El hombre explicó que el agresor, en un momento dado, cogió un cuchillo y empezó a atacar a su rival en la cara. La disputa continuó fuera del local. Ya en la calle, el acusado huyó e intentó deshacerse del arma blanca.

Tras recabar información, los policías dieron varias batidas para localizar al agresor y el cuchillo. Cerca del lugar donde se había producido el ataque una patrulla encontró el arma, que tenía la hoja ensangrentada. Sin embargo, los agentes no consiguieron encontrar al acusado.

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El Distrito de Playa de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para identificar y localizar al agresor y llevaron a cabo varias diligencias para esclarecer los hechos. El hombre fue finalmente arrestado el pasado jueves como presunto autor de un delito de lesiones.

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