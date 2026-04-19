Canarias
Muere un hombre ingresado en el hospital y ya son tres las víctimas mortales por el incendio de un edificio en Tenerife
El fuego deja tres víctimas mortales y varios heridos, una mujer continúa en estado crítico
El balance de víctimas del incendio registrado en la madrugada del sábado en un edificio de Los Realejos, en Tenerife, asciende ya a tres fallecidos tras confirmarse la muerte del hombre de 65 años que permanecía ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Este fallecimiento se suma al de dos mujeres, de 60 y 70 años, que perdieron la vida como consecuencia del fuego, originado en una de las 16 viviendas del inmueble.
El varón fallecido había sido trasladado en ambulancia medicalizada tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por la inhalación de humo, ingresando en estado crítico en el centro hospitalario, donde finalmente no ha podido superar las graves lesiones.
En cuanto a los heridos, continúa ingresada en estado crítico una mujer de 60 años en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Además, otras cuatro personas resultaron afectadas por intoxicación por humo de carácter moderado y fueron trasladadas a Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz.
El incendio obligó a un amplio despliegue de los servicios de emergencia y al desalojo de vecinos del edificio, dejando un trágico balance que sigue marcando la actualidad en Tenerife.
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