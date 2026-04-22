Investigación
Un muerto y un herido al desplomarse un andamio en Benidorm
Amaya Marín
Una persona ha muerto y otra ha resultado herida este miércoles al desplomarse un andamio en Benidorm.
El Consorcio Provincial de Bomberos aún se encuentra actuando en la intervención del siniestro en la calle Ibiza de la ciudad alicantina.
De momento, las consecuencias de la caída del andamio han ocasionado la muerte de una persona y ha dejado herida muy grave a otra de la que se teme por su vida. Los bomberos siguen trabajando en el lugar que ha dejado gran cantidad de escombros, a la búsqueda de que pudiera existir algúnb herido más.
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