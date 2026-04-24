La pareja de Borja Villacís pide 198 años de cárcel para sus asesinos

Los tres acusados del asesinato de Borja Villacís "constituyeron un grupo criminal con el objetivo de atentar contra su vida" y la de las personas que lo acompañaban la mañana del 4 de junio de 2024, cuando mataron a tiros al hermano de la ex vicealcaldesa madrileña Beñoña Villacís en una carretera a las afueras de Madrid, según el escrito de acusación de la pareja de la víctima.

En dicho escrito, enviado al juzgado de instrucción 19 de Madrid, y al que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, la novia de Borja Villacís pide un total de 198 años de prisión para Kevin Pastor, ex neonazi y ex amigo de Villacís, su madre, María José Estopa, e Ismail Lamsaouzi, un marroquí que ni siquiera conocía a Villacís. Los acusa de un delito de asesinato, dos de tentativa de asesinato, tres delitos de tenencia ilícita de armas, un delito de falsedad en documento oficial y otro de pertenencia a grupo criminal.

La acusación particular, que ejerce el abogado Juan Manuel Medina, solicita así 66 años de cárcel para cada uno de los autores del crimen, una pena superior a la que pidió la Fiscalía, que no imputa a los acusados un delito de pertenencia a grupo criminal y defiende que Kevin sea condenado a 46 años y 9 meses de cárcel, mientras que para cada uno de los otros dos acusados solicita una pena de 38 años y 9 meses.

La pareja de Borja Villacís pide 66 años de cárcel para cada uno de los acusados: Ismail (en la imagen), Kevin y su madre. / SUCESOS

Un coche incendiado

El día del crimen, Borja Villacís y otros cuatro amigos acompañaron a otro hombre de su grupo, David 'El Búlgaro' a una reunión con Kevin Pastor. Su misión era mediar entre los dos. Como adelantó este medio, 'El Búlgaro' y Kevin llevaban enfrentados desde principios de 2024, cuando David se negó a hacerle una serie de favores a Kevin" (le pidió que le dejara el coche y diferente documentación, incluido su DNI). Él se negó y Kevin empezó a "extorsionarle y amenazarle".

Poco después, a finales de febrero de 2024, "le quemó su coche", un Seat León, según los informes de la Policía. David acudió a denunciar ese incidente ante la Guardia Civil de Villalbilla. Pero el seguro no creyó la historia de 'El Búlgaro' y él mismo acabó detenido y acusado de estafa y de denuncia falsa. Fue entonces cuando David afirmó que el incendio había sido provocado y que el autor había sido su viejo amigo Kevin.

Rifle, escopeta, revólver...

Durante meses, la tensión entre ambos no dejó de aumentar. El día del crimen habían quedado para tratar de solucionar sus problemas, con ayuda de Borja Villacís y otros amigos en común. Iban a verse en un parking de Mingorrubio. La cita prometía ser violenta, pero el grupo de Villacís, que acudió repartido en cuatro coches distintos, no esperaba que Kevin y sus acompañantes fueran armados hasta los dientes.

Según el escrito de acusación, llevaban "un rifle semiautomático, una escopeta semiautomática, un revólver, una pistola de gas comprimido y un cuchillo táctico". Kevin e Ismail iban además "embozados con pasamontañas y bragas militares y pertrechados con chalecos tácticos".

Unos minutos antes de la reunión, Kevin "decidió cambiar el lugar de la cita, indicándole al señor Villacís una nueva ubicación donde encontrarse". Pero "cuando el grupo se aproximaba a ese nuevo lugar, un BMW X2 S-Drive, de color gris y con placas de matrícula falsas", que conducía la madre de Kevin, salió del arcén izquierdo y "colisionó contra el Citroën en el que Villacís iba" de copiloto.

Falleció en el acto

Entonces, Kevin e Ismail salieron de la parte trasera del BMW y "con la intención de causar la muerte al señor Villacís y a su acompañante, procedieron a abrir fuego indiscriminadamente contra el vehículo en el que estos se encontraban, sin que ellos tuvieran ocasión alguna de defenderse o protegerse, si bien ambos consiguieron salir del interior del vehículo".

De acuerdo con la acusación particular, "como consecuencia de los impactos recibidos, don Borja Villacís falleció en el acto, en el arcén de la carretera". A su amigo, que conducía el Citroën, uno de los disparos le impactó en la cabeza, pero pudo salvar la vida después de que otro de los acompañantes de Villacís lo rescatara y trasladara en su coche al hospital.

Continuaron disparando

A pesar de lo ocurrido, sostiene el escrito, Kevin e Ismail "continuaron apuntando y disparando contra los vehículos que circulaban por la zona". Kevin, "que se había descubierto el rostro, disparó en dos ocasiones" a David 'El Búlgaro', sin conseguir su propósito, impactando los proyectiles en la parte frontal de su vehículo, en la puerta del conductor y en el retrovisor izquierdo, consiguiendo David darse a la fuga sin resultar herido".

Los dos pistoleros se subieron en el BMW conducido por la madre de Kevin y huyeron. Poco después, se detuvieron en un descampado situado en la carretera de Fuencarral- Alcobendas y los tres acusados "proedieron a cambiar las placas de matrícula por las originales". Tambien "ocultaron bajo un árbol una caja de cartón", repleta de armas. Además, "la acusada arrojó una bolsa de deporte y una de las placas de matrícula simuladas detrás de un bloque de hormigón". Luego, la madre de Kevin se marchó conduciendo el vehículo, mientras que los otros dos acusados "huyeron a pie, campo a través".

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Ese mismo día, la Policía localizó y detuvo a la madre de Kevin. A este lo apresaron al día siguiente. Cinco meses después arrestaron a Ismail.