Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Investigación abierta

Un golpe rápido y un pequeño hueco para llevarse un tesoro extraordinario del Museo Arqueológico de Badajoz

Todo apunta a que se trata de un robo planificado al milímetro y que se perpetró en solo unos minutos

El pequeño hueco hecho por las ladrones al doblar dos barrotes de una de las ventanas del Museo Arqueológico de Badajoz.

El pequeño hueco hecho por las ladrones al doblar dos barrotes de una de las ventanas del Museo Arqueológico de Badajoz. / Jota Granado

Belén Castaño Chaparr

Badajoz

Una escalera, dos barrotes de una reja doblados para conseguir un pequeño hueco por el que colarse y unos minutos para apoderarse de un tesoro extraordinario y de enorme valor histórico. Los ladrones que la madrugada de este sábado se han llevado el Tesoro de Villanueva -un conjunto numismático de gran valor compuesto por 149 monedas de oro- del Museo Arqueológico de Badajoz han dado un golpe rápido y parece que planificado al milímetro. Aún es pronto para saber si podría tratarse de un encargo.

Fuerte estruendo

El museo ocupa el palacio de los Condes de la Roca, en el interior de la alcazaba, monumento que se cierra de once de la noche a seis de la mañana. Justo a esta última hora es cuando parece que se ha perpetrado el robo. El Arqueológico cuenta con servicio de vigilancia permanente y un vigilante ha escuchado un fuerte estruendo. Los ladrones, para hacerse con el botín, han roto de manera muy violenta la vitrina en la que estaban expuestas las monedas, situada en el hall junto a la sala dedicada a los Tartesos, donde se exhiben, entre otras piezas, los Rostros del Turuñuelo.

Según testimonios recogidos por este diario, la persona encargada de la vigilancia ha avisado de inmediato a la Policía Nacional y ha tratado de quedar 'encerrados' a los ladrones cerrando puertas. Sin embargo, no ha dado resultado y han huido rápidamente. No ha trascendido si por la ventana forzada ni tampoco se sabe si ha entrado al museo más de uno.

Cuando la policía ha llegado al museo, ya no había rastro de ellos. La investigación prosigue y durante la mañana se han estado recabando pruebas dentro y fuera del edificio. El análisis de las cámaras de seguridad aportará más luz a lo sucedido.

¿Qué se han llevado?

Hasta ahora, lo que ha confirmado la Junta de Extremadura, que gestiona este espacio de titularidad estatal, es que se han llevado el valioso conjunto numismático al completo. El Tesoro de Villanueva, como es conocido, fue hallado en 1987 en Villanueva de la Serena durante la excavación de los cimientos de un antiguo cine sobre el que se construyó la actual casa de la cultura. Se trata de 149 monedas de oro -con un peso total cercano a los cuatro kilos-, que fueron acuñadas entre 1772 y 1822 en cecas -lugares en los que se fabricaban las monedas- de Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago o Sevilla, durante los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII.

Una de las monedas del Tesoro de Villanueva robado, acuñada en 1822.

Una de las monedas del Tesoro de Villanueva robado, acuñada en 1822. / LA CRÓNICA

Entre las piezas, hay algunas especialmente singulares por su rareza y porque son reflejo de periodos de transición monetaria. Algunas se cree que no llegaron ni a circular, porque se conservan sin desgaste alguno.

Este conjunto pertenecía a una familia adinerada, que se baraja que lo ocultó en los años 20 del siglo XIX, debido a los tiempos convulsos que se vivían en España, con levantamientos militares y cambios políticos.

Noticias relacionadas

Dos personas contemplan el conjunto numismático en la vitrina del hall, en una imagen de archivo.

Dos personas contemplan el conjunto numismático en la vitrina del hall, en una imagen de archivo. / S. GARCÍA

Desde que se hallaron las monedas habían permanecido custodiadas por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, pero nunca se habían exhibido. Desde el pasado mes de diciembre se exponían por primera vez al público en el Museo Arqueológico. Se trataba de una miniexposición temporal, hasta darles una ubicación definitiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  2. Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
  3. Una trabajadora, clave para destapar las deplorables condiciones de los más de 300 perros rescatados en un criadero de Serín: el caso llegó al Ministerio del Interior
  4. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  5. Venden un pueblo a orillas del río Navia: dos casas, dos hórreos, una ermita y embarcadero propio por 690.000 euros
  6. Minuto de silencio en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias por el fallecimiento del ciclista Cristian Camilo
  7. ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
  8. Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia

El reencuentro de los cincuenta trabajadores que inauguraron Galerías Preciados en Oviedo: "Fuimos el boom de las grandes superficies"

El reencuentro de los cincuenta trabajadores que inauguraron Galerías Preciados en Oviedo: "Fuimos el boom de las grandes superficies"

La "familia arco iris": la aventura de Sete y Luis para adoptar a tres hijos en Argelia, Malí y China, dos de ellos con graves problemas de salud

La "familia arco iris": la aventura de Sete y Luis para adoptar a tres hijos en Argelia, Malí y China, dos de ellos con graves problemas de salud

Abril, el del resurgir: el récord negativo que ha cortado el Avilés gracias a su buen mes liguero

Abril, el del resurgir: el récord negativo que ha cortado el Avilés gracias a su buen mes liguero

Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)

Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)

“No es que no hablara: es que no me miraba”: el diagnóstico de autismo que trajo alivio a una madre, que además es abogada y política en Asturias

“No es que no hablara: es que no me miraba”: el diagnóstico de autismo que trajo alivio a una madre, que además es abogada y política en Asturias

Sidra (y sidreros) "asgaya" en Langreo: 2.100 botellas gratis y 1.400 vasos vendidos en un certamen que atrajo a "muchísima gente"

Sidra (y sidreros) "asgaya" en Langreo: 2.100 botellas gratis y 1.400 vasos vendidos en un certamen que atrajo a "muchísima gente"

Habla el Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme de Oviedo: "Nuestro menú fue capaz de frenar una guerra, algo bueno tendrá"

Habla el Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme de Oviedo: "Nuestro menú fue capaz de frenar una guerra, algo bueno tendrá"

El análisis sobre el rival del Sporting de Josu Uribe: El Córdoba, un equipo muy reconocible

El análisis sobre el rival del Sporting de Josu Uribe: El Córdoba, un equipo muy reconocible
Tracking Pixel Contents