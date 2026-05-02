Investigación
Aparece el cadáver de un hombre en una playa de Málaga
Desde el pasado 29 de abril se buscaba a una persona que se adentró en el agua y no salió, pero aún no se ha confirmado que se corresponda con este desaparecido
Redacción
El cadáver de un hombre ha sido encontrado la mañana de este sábado en la playa malagueña de Huelin. En esta zona se buscaba desde el pasado 29 de abril a una persona que se adentró en el agua y no salió, pero aún no se ha confirmado que se trate de este desaparecido.
El 112 recibió una llamada a las 8.20 horas de este sábado de que había una persona fuera del agua que parecía fallecida en la playa de Huelin, por lo que el centro coordinador movilizó al 061, Policía Local, Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Nacional, ha informado a EFE un portavoz del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del hombre, del que de momento no ha trascendido la identidad y que tendrá que ser sometido a una identificación forense.
Un desaparecido en la Misericordia
Desde el pasado 29 de abril se buscaba a un hombre que se adentró en el agua en la playa de la Misericordia sobre las 22:15 horas y no salió, según un alertante que llamó al 112.
A raíz de ello se activó un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire, un operativo que se iba a reanudar este sábado y se ha suspendido tras comunicar el 112 el hallazgo de un cadáver, ha explicado a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo.
En el operativo iban a participar tres embarcaciones de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y la Guardia Civil, según la fuente.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros