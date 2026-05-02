Investigación
Rescatan varios cadáveres del mar en Almería
Por el momento los agentes de la Guardia Civil no han podido determinar su procedencia
EFE
La Guardia Civil ha localizado un número indeterminado de cadáveres en aguas próximas a Almería durante las últimas horas, según ha indicado a EFE la Comandancia de Almería.
Según la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia, han sido localizados "varios" cuerpos sin vida, sin que por el momento haya sido posible determinar su procedencia o si tienen que ver con el fenómeno migratorio. No obstante, desde la Benemérita se ha insistido en que sus agentes están trabajando en la investigación sobre el origen de los mismos.
Previamente, la ONG 'Héroes del Mar' ha denunciado en sus redes sociales que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató este viernes una embarcación con dos varones supervivientes y un hombre fallecido. De acuerdo a los datos de dicha entidad, la nave en la que se encontraban el muerto y los rescatados con vida contaba con tres motores de alta cilindrada.
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