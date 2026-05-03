Ya en Gran Canaria
La Guardia Civil apresa en el Atlántico un carguero con un gran alijo de cocaína
EFE
La Guardia Civil ha apresado en el Atlántico un mercante con bandera de Comores cargado con un gran alijo de cocaína, que puede estar entre los mayores incautados hasta la fecha en España, han informado a EFE fuentes de la investigación.
El buque, de nombre Arconian, y sus tripulantes han llegado a última hora de la tarde de este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, escoltados por una patrullera de la Guardia Civil.
La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, por lo que el Instituto Armado ha declinado revelar por el momento ningún detalle.
Sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que la cantidad de droga intervenida podría superar a la que se capturó en enero en el carguero United S, abordado por la Policía Nacional a 545 kilómetros al oeste de El Hierro.
Ese alijo, que fue desembarcado en Santa Cruz de Tenerife, rozó las 10 toneladas (9.994 kilos). Según precisó entonces la Policía, era el mayor capturado en el mar en toda Europa hasta la fecha.
El barco apresado ahora en esta nueva operación contra las redes internacionales del narcotráfico había salido de Freetown, Sierra Leona, el pasado 22 de abril y se dirigía, supuestamente, al puerto de Bengasi (Libia), de acuerdo con su rumbo declarado.
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Las últimas horas de José María Úrculo en su casa de Celoriu y las primeras investigaciones de la Guardia Civil sobre su muerte: 'Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida