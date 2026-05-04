Detenidos tres menores por agredir sexualmente a una compañera de clase en Palma
Los chicos, de unos quince años, sujetaron a la víctima y la sometieron a tocamientos en su habitación
La Policía Nacional arrestó la semana pasada a tres chicos de unos quince años que presuntamente agredieron sexualmente de una compañera de clase de su misma edad en su domicilio, en Palma. Según el relato de la víctima, los adolescentes la sujetaron en una de las habitaciones de su casa y la sometieron a tocamientos en los genitales.
Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron a finales de marzo, cuando la víctima quedó con tres compañeros de clase para que fueran a su casa, en Palma, a charlar. Uno de ellos era su exnovio. Cuando se presentaron los adolescentes en la casa, comprobaron que no había nadie más. Los tres chicos se metieron en uno de los dormitorios sin permiso y la menor fue detrás de ellos para pedirles que salieran de allí.
Fue entonces, según el relato de la víctima, cuando los tres chicos se le echaron encima y la sujetaron de los brazos sobre la cama, mientras su exnovio se colocaba encima de ella y realizaba movimientos sexuales. Uno de los que la inmovilizaban la sometió también a tocamientos en los genitales.
La chica finalmente pudo zafarse y salir de la habitación. Poco después los adolescentes se marcharon de la casa.
La muchacha relató lo ocurrido unas semanas después en su centro escolar, y horas después acudió, acompañada por un familiar, a la comisaría de Policía Nacional, donde presentó una denuncia.
El caso pasó a la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía, el grupo especializado en delitos sexuales y menores, que inició una investigación y concluyó que la denuncia era veraz. Además los agentes averiguaron que, durante el tiempo que la chica y uno de los agresores fueron novios, presuntamente la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.
Los tres chicos fueron finalmente detenidos el pasado jueves como presuntos autores de una agresión sexual a una menor de dieciséis años y puestos a disposición del Juzgado de Menores.
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