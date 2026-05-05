Investigan como violencia machista la muerte de una mujer en marzo en Tarragona

La justicia investiga como un caso de violencia machista la muerte de una mujer de Tortosa (Tarragona) que falleció el pasado mes de marzo en el Hospital Verge de Cinta de este municipio.

Según han informado ahora fuentes cercanas al caso, la mujer ingresó en el hospital tras ser apaleada supuestamente por su pareja, también vecino de Tortosa, que fue detenido el 5 de marzo por los Mossos d'Esquadra acusado de golpear a su pareja hasta causarle graves lesiones.

El juez lo dejó en libertad provisional como presunto autor de un delito de lesiones, con la prohibición de acercarse a la víctima, pero cuando la mujer murió en el hospital, el 19 de marzo, la Policía catalana volvió a detenerlo y el juez acordó su ingreso en prisión preventiva.

Fue un vecino de la pareja el que denunció la agresión sufrida por la mujer, que ahora se investiga como un caso de violencia machista después de que los informes forenses hayan concluido que su muerte se debió a las lesiones provocadas por su pareja.

La víctima, han informado a EFE fuentes judiciales, nunca había denunciado episodios de violencia por parte de su pareja.

De confirmarse como un caso de feminicidio, el número de mujeres víctimas mortales de la violencia de género en España se elevaría a 18 en lo que va de año; 1.361 desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.