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Violencia de género

Asesinada una mujer en Tenerife, en un posible caso de violencia machista

Están por determinar las circunstancias, entre otras, la de si el detenido era todavía pareja de la víctima o ya habían roto

Una agente de Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife.

Una agente de Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer ha sido asesinada esta madrugada en Santa Úrsula (Tenerife), presuntamente por su pareja, que ya ha sido detenido, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno.

El crimen se investiga como un caso de violencia machista, aunque aún están por determinar las circunstancias, entre otras, la de si el detenido era todavía pareja de la víctima o ya habían roto.

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