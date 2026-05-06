Violencia de género
Asesinada una mujer en Tenerife, en un posible caso de violencia machista
Están por determinar las circunstancias, entre otras, la de si el detenido era todavía pareja de la víctima o ya habían roto
EFE
Santa Cruz de Tenerife
Una mujer ha sido asesinada esta madrugada en Santa Úrsula (Tenerife), presuntamente por su pareja, que ya ha sido detenido, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno.
El crimen se investiga como un caso de violencia machista, aunque aún están por determinar las circunstancias, entre otras, la de si el detenido era todavía pareja de la víctima o ya habían roto.
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