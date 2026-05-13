Investigación
Detenido un hombre tras acorralar a una mujer e intentar llevarse a un niño en Málaga
El presunto autor ha sido arrestado por un intento de agresión sexual y detención ilegal
EFE
Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por presuntamente acorralar a una mujer en un portal en el barrio de Miraflores de los Ángeles e intentar llevarse a un niño.
Los hechos ocurrieron este martes sobre las 20.00 horas en la calle Albacete cuando la víctima alertó de que un hombre la había arrinconado en un portal, aunque al llegar una vecina había huido, lo que movilizó a una patrulla de la Policía Local de Málaga, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
Durante la búsqueda del sospechoso, los agentes lo localizaron mientras era recriminado por varias personas, que le acusaban de haber agarrado a un menor con la supuesta intención de llevárselo.
El presunto autor ha sido detenido por un intento de agresión sexual y detención ilegal.
Tras su detención ha quedado pendiente de comparecencia ante la Policía Nacional y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- David Villa se vuelca con el Langreo para garantizar su supervivencia
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- La cena que cambió el rumbo del Sporting de Gijón y de Borja Jiménez: intrahistoria de un desencuentro inesperado
- Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
- El enganchón entre un histórico periodista de TVE y un historiador del Real Oviedo: 'Siga usted con su prepotencia