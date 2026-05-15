Investigación
Muere un hombre en un tiroteo registrado en Villanueva de la Serena (Badajoz)
El suceso se ha producido pasadas las tres de la tarde y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación
Redacción
Un hombre de mediana edad ha muerto este viernes en Villanueva de la Serena (Badajoz) tras un suceso con arma de fuego registrado en la plaza Rafael Alberti.
Los hechos han ocurrido poco después de las tres de la tarde y han obligado a activar un dispositivo en el que han intervenido distintos servicios de emergencia y cuerpos de seguridad.
A la zona se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.
La investigación ha quedado en manos de la Policía Nacional, que trabaja para aclarar lo sucedido y reconstruir las circunstancias en las que se ha producido la muerte.
Hasta el momento no se han facilitado datos sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre la existencia de posibles detenciones.
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