La muerte del montañero inglés en los Picos de Europa: "No entendemos que fuese hasta ese lugar, por ahí no se va a Posada de Valdeón, como pretendía. No se puede ir solo a la montaña"

Después de dos días de intensos rastreos en condiciones muy duras, con mucha nieve y temperaturas por debajo de cero, los equipos de rescate encontraron por fin el cadáver del montañero inglés de 61 años que se había perdido en la vertiente leonesa de los Picos de Europa y había pedido auxilio, exhausto, este jueves por la tarde. El cuerpo estaba donde le situaban las coordenadas que él mismo había aportado al 112 el jueves, en la canal de Moeño, cerca de las majadas del mismo nombre, un lugar inverosímil para alguien que, en teoría, trataba de llegar a Posada de Valdeón. "No entendemos que fuese hasta ese lugar. Por ahí se llega al refugio de Collado Jermoso y a Cabeza Alta, que es uno de los puntos por los que pasa el Desafío Ultra El Cainejo, que se celebra la semana que viene (día 23), pero no se llega a Posada de Valdeón. No se puede subir solo a la montaña", zanjó Marino Pérez Cuevas, hostelero de Caín y concejal socialista del municipio de Posada de Valdeón.

El británico, según todos los indicios, sufrió un despeñamiento y quedó cubierto por la nieve, lo que dificultó mucho que le encontrasen. Este viernes por la tarde lo intentó el Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias de Asturias, aprovechando una ventana de buen tiempo que les permitió entrar desde el norte. Aunque sobrevolaron la canal de Moeño, no pudieron ver el cuerpo. La canal de Moeño es difícil en su último tramo, donde acumula una gran inclinación, a partir del conocido Ojo de Buey.

Hubo que esperar hasta este sábado para hallar el cuerpo. Fueron componentes del GREIM de la Guardia Civil de Sabero (León) quienes, mientras realizaban la ruta a pie, localizaron el cuerpo del desaparecido, en una zona de difícil acceso en el paraje de Fuente Palombar.

La extracción del cuerpo fue efectuada por el GREIM de Sabero (León), junto con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León, hasta Riaño.

Este sábado se habían unido a la búsqueda hasta cinco equipos del GREIM con base en Cangas de Onís, Sabero, Povoa de Trives, Mieres y Potes, con el capitán Pablo Villabrille a la cabeza. Completaban el despliegue el personal del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil y de Medio Ambiente de León.

Alojado en Caín

El británico estaba pernoctando en el Albergue El Diablo de la Peña de Caín, donde había cogido una habitación por una semana, lo que da idea de su pretensión de recorrer con tiempo los Picos de Europa. Hasta el albergue se dirigió un allegado del fallecido para recoger sus pertenencias.

Mientras tanto, el cadáver fue trasladado de Riaño al Instituto de Medicina Legal de Léon, donde está previsto realizarle la autopsia para conocer de forma fehaciente las causas de la muerte.

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"La gente viene cada vez más desinformada"

Pablo Sedano, el guarda del refugio de Collado Jermoso, expresó en un vídeo en sus redes sociales la desazón por la muerte del montañero inglés cerca de las majadas de Moeño. "La gente viene cada vez más desinformada a los Picos de Europa, especialmente los extranjeros. El otro día encontraron a tres chavales en Tiro Callejo en zapatillas. Y hay cada vez más extranjeros que vienen en mayo y junio pensando que va a hacer buen tiempo y se encuentran mucha nieve. Además siguen aplicaciones poco recomendables que generan caminos con mapas térmicos en cuanto pasan tres o cuatro montañeros y que son sendas muy difíciles", explicó.