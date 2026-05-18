Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Palma

Detenido por abusar sexualmente de su hija menor durante dos años

La adolescente denunció que la sometía a distintas prácticas y la obligaba a ver películas pornográficas "para que aprendiera"

Una policía de la Unidad de Familia y Menor (Ufam).

Una policía de la Unidad de Familia y Menor (Ufam). / CNP

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por repetidas agresiones sexuales a su hija menor que se habrían prolongado a lo largo dos años. Fue la propia adolescente la que denunció los hechos y relató que, durante esta temporada, los abusos se habían repetido a diario: la sometía a distintas prácticas sexuales y la obligaba a ver películas pornográficas "para que aprendiera".

La Policía Nacional informa de que la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) abrió una investigación el pasado mes de abril, tras recibir la denuncia de la víctima, que explicó que su padre la había sometido a tocamientos y otras prácticas sexuales. Según su relato, su progenitor había empezado a abusar de ella hacía varios años. Aprovechaba cuando se quedaban solos en casa par someterla a toda clase de abusos y la obligaba a ver películas pornográficas "para que aprendiera".

Las agresiones se habrían prolongado a lo largo de dos años y llegaron a ocurrir prácticamente a diario. Solo terminaron cuando el hombre se marchó del domicilio tras romper con su madre.

Noticias relacionadas

Con este relato, los agentes de la Ufam llevaron a cabo una serie de gestiones que culminaron con la detención del hombre, como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
  3. Fallece una mujer de 65 años en Gijón tras atragantarse en el convite de la comunión de su nieto
  4. El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
  5. Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
  6. El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
  7. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
  8. Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia

La Seguridad Social confirma el adiós a la jubilación a los 66 años: el BOE publica los nuevos requisitos para poder alcanzar ahora el total de la pensión

La Seguridad Social confirma el adiós a la jubilación a los 66 años: el BOE publica los nuevos requisitos para poder alcanzar ahora el total de la pensión

DIRECTO | Feijóo preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular

Eduardo Fernández, el investigador asturiano que ha desvelado el curioso comportamiento de las semillas: "Germinan en el momento más favorable"

Eduardo Fernández, el investigador asturiano que ha desvelado el curioso comportamiento de las semillas: "Germinan en el momento más favorable"

Los vecinos de Moreda y Jove estrenan los primeros puntos limpios de proximidad de Gijón

Los vecinos de Moreda y Jove estrenan los primeros puntos limpios de proximidad de Gijón

Malas noticias para los conductores tras la confirmación de la DGT: 6 multas cada 30 segundos por el radar

Malas noticias para los conductores tras la confirmación de la DGT: 6 multas cada 30 segundos por el radar

Los usuarios agradecen las recientes mejoras en la senda de Muñigu, que une Cangas de Onís y el santuario de Covadonga: "Quedó guapísima"

Los usuarios agradecen las recientes mejoras en la senda de Muñigu, que une Cangas de Onís y el santuario de Covadonga: "Quedó guapísima"

El Hispano se impone al Puerto de Vega (5-4) en un final de infarto y sigue en la lucha por el ascenso

El Hispano se impone al Puerto de Vega (5-4) en un final de infarto y sigue en la lucha por el ascenso
Tracking Pixel Contents