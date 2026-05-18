Los hijos de la mujer que murió atropellada por su esposo en Murcia acusan a su padre: "No fue un accidente, fue un asesinato"

Los hijos de la mujer de 75 años que murió en la población murciana de Beniaján al ser arrollada por un coche al volante del cual iba su propio esposo creen que no se trató de un accidente: que fue un crimen. "Tienen claro que fue totalmente premeditado", detalla Juan Alí Martínez, el abogado al que contrataron los descendientes de la pareja para llevar el caso.

En declaraciones a este periódico, el letrado explica que los hijos de la fallecida "han vivido una situación dramática y me da muchísima pena", puesto que "es una muerte que ha quedado ahí, sin investigar lo más mínimo".

Los hechos tuvieron lugar en enero de 2022, en la entrada a una finca particular de Beniaján. El hombre, a los mandos del volante, dijo entonces que tuvo "un fallo": que se confundió y arrolló por accidente a su esposa, que estaba fuera del automóvil.

Ella se apeó para abrir la cancela

A este respecto, Juan Alí Martínez destaca que el suceso aconteció "en un camino estrecho en el que cabe un coche" en el que, para entrar, "se abre una primera cancela y alguien tiene que abrir manualmente la segunda". La mujer se apeó precisamente para eso.

Juan Alí Martínez, el abogado de los hijos de la difunta. / L. O.

"En ese transcurso en el que ella se baja, el hombre (que tenía entonces 77 años) acelera el coche y le pasa por encima con las cuatro ruedas", manifiesta el letrado. Momentos después del suceso, al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia y una ambulancia del 061, cuyos sanitarios solo pudieron certificar el deceso de la septuagenaria.

El caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, que en casos así actúa como Policía Judicial. Su conclusión: fue un accidente. Sin embargo, sostiene el abogado de tres de los hijos de la pareja, estos pronto "empiezan a ver cosas raras". Por ejemplo, "es muy raro que le pasase con las cuatro ruedas" por encima.

El hombre "dijo que le pasó por las ruedas de atrás por encima para no dejarla debajo del coche. ¿Quién hace eso? Y eso lo manifestó él a los hijos", recalca este profesional del Derecho, que también precisa que este varón "tuvo un comportamiento extremadamente sosegado" tras morir su mujer.

Juan Alí Martínez lamenta que el día de los hechos no se llamase "a la Científica" para indagar más en qué había pasado en la finca, y subrayó que el conductor "dijo que se equivocó de pedal y pisó el acelerador en lugar del freno". "Como mínimo, intentas esquivar lo que no quieres atropellar, pero él no hizo el menor giro de volante", pone sobre la mesa.

"Ahora me vais a prestar atención"

Los hijos de la fallecida encargaron su propio informe pericial. Los expertos que redactaron este documento de parte determinaron que "era inverosímil que fuese un accidente", apunta el abogado.

Además, los hijos de la difunta sospecharon por comentarios que verbalizó su padre tras quedarse viudo, frases como: "Ahora me vais a prestar la atención que no me prestasteis", prosigue el profesional, especializado en asuntos relacionados con el tráfico.

Intentaron que el caso fuese asumido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero la petición fue denegada

Se da la circunstancia de que, días antes de morir atropellada, "la madre comentó a los hijos que había visto movimientos muy grandes de dinero en la cuenta. Ella le preguntó a su marido y pocos días después ocurrió esto", asegura Juan Alí Martínez.

"Todo esto es una filigrana procesal", considera el experto, que insiste en que el caso "tenía que haber sido competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer". Por ese motivo, "formulé una denuncia por asesinato consumado en Violencia sobre la Mujer, y entramos en el tablero de discusión sobre la competencia: Violencia lo pasa al Juzgado de Instrucción, yo lo recurro a la Audiencia, que me vuelve a decir que el competente es Instrucción y que está cerrado", va desgranando.

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El caso está pendiente de que se juzgue como delito leve, pero "los hijos ni van a ir: que le pongan una multa a este hombre es una pantomima", sentencia el letrado.