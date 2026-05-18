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En la localidad de Arguedas

Se investiga la muerte de una mujer en Navarra como un posible caso de violencia machista

Dos agentes de la Policía Foral Navarra.

Dos agentes de la Policía Foral Navarra. / EP

EFE

Pamplona

Efectivos policiales investigan la muerte de una mujer en la localidad navarra de Arguedas como un posible caso de violencia machista, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Un hombre, al parecer pareja de la víctima se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad indicando que había agredido a la mujer. Posteriormente la Policía Foral ha acudido a la vivienda y ha encontrado el cuerpo sin vida.

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De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.361 desde 2003. La segunda en Navarra.

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