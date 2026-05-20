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Muere un cazador al recibir un disparo accidental en una cacería en Cuenca

El médico de urgencias que se desplazó al lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador

Vehículo de la Guardia Civil.

Vehículo de la Guardia Civil. / EP

EFE

Toledo

Un hombre que estaba participando en una cacería ha fallecido en la noche de este martes por un disparo accidental de otro cazador, en el término municipal de Landete (Cuenca).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 22:20 horas se recibió un aviso procedente de una zona de campo cercana al kilómetro 20 de la CM-2200, en el término municipal de Landete (Cuenca), que alertaba de que uno de los participantes en una cacería había recibido un disparo accidental de otro cazador.

El médico de urgencias que se desplazó al lugar solo pudo certificar el fallecimiento del cazador que había recibido el disparo, del que no se tienen más datos.

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Al lugar del suceso también han acudido agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital.

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