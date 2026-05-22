Prisión provisional para un hombre por la agresión sexual a una joven en la Estación de Cártama

Efectivos de la Guardia Civil de Cártama han detenido al supuesto autor de una agresión sexual a una joven registrada en la madrugada del pasado 20 de mayo en Estación de Cártama, en la provincia de Málaga.

La actuación se inició después de que el servicio de emergencias 112 alertara a la Guardia Civil de que una joven habría sido víctima de una agresión sexual. Una patrulla se desplazó hasta el lugar y encontró a la víctima en un gran estado de nerviosismo y conmoción por lo sucedido.

Según la información facilitada, la joven pudo aportar a los agentes detalles concretos tanto del supuesto autor como del lugar en el que habrían ocurrido los hechos. Esa primera declaración permitió a los guardias civiles iniciar de inmediato una inspección en una nave abandonada situada en la zona.

Localizado en una nave abandonada

Minutos después de recibir el aviso, los agentes accedieron a la nave donde supuestamente se habría producido la agresión. En el interior localizaron a un varón que pernoctaba en el lugar.

Posteriormente, la víctima reconoció a este individuo como el supuesto agresor, por lo que los guardias civiles procedieron a su detención de forma inmediata.

La rapidez de la intervención permitió arrestar al sospechoso poco después de la alerta recibida a través del 112, en el mismo entorno señalado por la joven como el lugar en el que se habrían producido los hechos.

Protocolo de agresión sexual

Tras la intervención inicial, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Materno-Infantil de Málaga. Allí se activó el protocolo previsto para casos de agresión sexual.

La investigación pasó entonces a manos de guardias civiles pertenecientes a uno de los equipos de Policía Judicial de la Compañía de la Guardia Civil de Coín, que practicaron diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Durante la inspección ocular realizada en la nave abandonada, los investigadores localizaron distintos efectos e indicios relacionados con los hechos investigados.

Heridas compatibles con la defensa de la víctima

En el transcurso de las pesquisas, los agentes detectaron además que el detenido presentaba diversas heridas. Según la investigación, esas lesiones habrían sido realizadas por la víctima cuando intentaba defenderse y evitar la agresión.

Estos indicios se sumaron a las diligencias practicadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que continuó trabajando sobre el escenario en el que supuestamente ocurrieron los hechos y sobre los elementos encontrados en el interior de la nave.

Ingreso en prisión sin fianza

Una vez finalizadas las primeras diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga número 3.

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La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.