Delincuencia
Tres detenidos por dar una paliza a un hombre y robarle 25.000 euros en Mallorca
Los acusados asaltaron a la víctima a las puertas de un bar y le causaron graves lesiones
La Policía Nacional ha detenido a tres hombres españoles por dar una paliza a otro y robarle 25.000 euros a las puertas de un bar de Son Gotleu, en Palma. Están acusados de un delito de robo con violencia.
Los hechos ocurrieron a principios de abril. La víctima, que presentó una denuncia hace unas semanas, explicó que estaba en un bar con más de 25.000 euros porque estaba negociando la compra de un local de la zona. El hombre se puso a jugar a las máquinas tragaperras del establecimiento y llegó a prestar dinero a un hombre que estaba jugando a su lado. Habían pactado que le devolvería el dinero, cosa que hizo al ganar un premio en la máquina. El hombre al que había prestado el dinero se marchó, pero volvió horas después con otros dos individuos.
Entonces se produjo una fuerte discusión en el interior del bar entre la víctima y los otros tres hombres, que terminaron saliendo del local. El perjudicado se percató de que le faltaba parte del dinero que llevaba, por lo que salió a la calle para intentar recuperarlo. La víctima fue agredida por uno de los hombres, que le golpeó por detrás en la cara. El afectado cayó al suelo, donde recibió patadas y más golpes, y notó que le estaban tirando del bolsillo donde llevaba el resto del dinero. Los agresores consiguieron arrancarlo y apoderarse de los billetes. La víctima sufrió diversas lesiones, entre ellas la fractura de huesos nasales, y tuvo que recibir asistencia médica.
Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro iniciaron una investigación para localizar a los agresores. Tras varias pesquisas, pudieron identificar tanto al hombre con el que habría hablado en un primer momento, como a sus otros dos compinches. Los investigadores pusieron en busca y captura a los acusados, que fueron finalmente localizados y detenidos a mediados de esta semana. Uno de los detenidos, en el momento de su arresto, llevaba cerca de 2.700 euros en efectivo.
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