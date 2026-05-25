En Cabrera de Mar
Un muerto en un incendio de un almacén habilitado como vivienda en Barcelona
Los Bombers de la Generalitat han sido alertados a las 07:54 horas de este lunes de un fuego
EFE
Un hombre ha fallecido este lunes en el incendio registrado en un almacén habilitado como vivienda en los bajos de un edificio de Cabrera de Mar (Barcelona), han informado los Bombers de la Generalitat.
Este cuerpo de emergencias ha sido alertado a las 07:54 horas de hoy de un incendio en los bajos de un edificio ubicado en la avenida del Maresme, que según los primeros indicios habría comenzado de forma accidental, han informado a EFE fuentes de los Mossos.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado cuatro dotaciones del parque de bomberos de Mataró, cuyos efectivos han comprobado al llegar que el incendio afectaba a un almacén que acumulaba mucha chatarra en su interior. El fuego ha quemado íntegramente el local.
Al entrar en el local, los bomberos se han encontrado el cuerpo sin vida del hombre, cuya identidad todavía se desconoce. EFE
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