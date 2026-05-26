Detenido en Madrid el dramaturgo Ramón Paso por una presunta agresión sexual a una menor de edad

La Policía Municipal de Madrid ha detenido al dramaturgo y director teatral Ramón Fernández Paso como presunto autor de una agresión sexual a una menor de edad en el cruce entre la calle Alcalá y el Paseo del Prado en Madrid, según ha avanzado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado cuando sobre las 19:30 horas una pareja alertó a una patrulla de la Policía Municipal sobre un adulto que presuntamente habría realizado tocamientos "de carácter sexual" a la menor de edad, que tiene 15 años y es alumna del detenido.

Los agentes dieron el alto al hombre, que caminaba de la mano de la menor a la que, según los testigos, habría acariciado los muslos y las nalgas y dado besos en los hombros y en el cuello.

El detenido confesó a los agentes que es profesor de teatro de la víctima, que ésta es hija de unos amigos de la familia y que había estado sentado con ella en un banco en las inmediaciones del Banco de España.

Según el relato de la menor, el detenido había acudido a su encuentro a petición suya, después de que hubiese tenido un conflicto con un compañero de instituto.

Según las mencionadas fuentes, la menor manifestó que el detenido "la estaba consolando", y que es por este motivo que le realizaba tocamientos.

El detenido, que es nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela, pasó ayer a disposición del Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Madrid.

Denuncias previas por delitos sexuales

En abril de 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia en el juzgado contra Paso por presuntos delitos sexuales contra varias jóvenes de entre 18 y 25 años que habrían tenido lugar entre 2018 y 2023.

La denuncia del ministerio fiscal se interpuso por presuntos delitos de agresión sexual -algunos de carácter continuado-, acoso, hostigamiento, coacciones o contra la integridad moral.

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Después de recabar su testimonio, el ministerio público interrogó a catorce chicas, que ratificaron su denuncia contra el dramaturgo por unos hechos que presuntamente habrían tenido lugar entre 2018 y 2023, a propósito de la actividad teatral de Paso, que las habría conocido al inicio de su carrera teatral, en audiciones a las que se presentaban.