EDUCACIÓN
La Junta de Andalucía abre una investigación al sistema de pizarras digitales de colegios e institutos tras ser hackeadas dos veces para que suene Bad Bunny
La Consejería de Desarrollo Educativo está estudiando si se hackeó la contraseña de uno de los usuarios encargados del sistema o hubo un error de los operarios que manejan la red
Álvaro García-Arévalo
La Junta de Andalucía ya está investigando qué hay detrás de la música de Bad Bunny que han reproducido las pizarras digitales en los colegios e institutos. Alumnos y profesores han vuelto a verse sorprendidos en sus aulas este viernes, por segunda vez, cuando ha sonado de nuevo las canciones del puertorriqueño. Apenas unos 20-30 segundos de duración, pero que han hecho encenderse todas las alarmas. El desconcierto en las aulas ha sido total: algunos pensaron que era un fallo informático de los propios centros, aunque otros ya vieron el hackeo como la opción más consistente.
La Consejería de Desarrollo Educativo ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. "Están trabajando los técnicos en ello, incluso desde la empresa responsable", señalan fuentes de la Junta de Andalucía. Estas pantallas proceden de la compañía Smart Remote Management. Al parecer, hay dos hipótesis abiertas. Por un lado, valoran si se ha hackeado la contraseña de uno de los usuarios encargados del sistema de internet en los centros educativos, por otro, sopesan si se trata de un "error" de uno de los operarios que maneja esa intranet.
Según han confirmado algunos directores de centros educativos afectados a El Correo de Andalucía, desde el área de Inspección Educativa se han puesto en contacto este viernes con los centros escolares después de reportar este jueves la incidencia. "Me ha llamado el jefe de inspección esta mañana temprano, alrededor de las 8:45 horas, para confirmarlo lo sucedido", destaca el director de uno de los centros afectados consultado por este periódico. "Sospecho que a todos los colegios nos mandarán a un técnico para resetear el disco duro, aunque es una suposición", apunta.
¿Cómo funcionan las pizarras digitales en los centros escolares?
Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el modelo de pizarras escolares afectadas es el SMART Board MX Series (V5) de la compañía Smart Remote Management cuyas oficinas centrales están en Canadá. El sistema permite dos opciones de uso. Por un lado, un duplicado de pantalla desde la torre de los ordenadores de las aulas y, por otro, como si fuera una tablet Android independiente que cuenta con todas las aplicaciones del paquete de Google, como Drive, YouTube o Gmail. La vía empleada por la mayoría de docentes es la segunda.
En este caso, los profesores pueden iniciar sesión en esos dispositivos con diferentes perfiles, pero lo habitual es que en cada clase abra siempre la misma y sea compartida por los diferentes maestros. Varios docentes consultados asumen la facilidad a la hora de no tener que añadir claves diariamente al quedar registrado todo con la misma sesión. Además, el sistema está sincronizado con las cuentas de los de los propios alumnos, que realizan trabajos en sus dispositivos que posteriormente pueden ser visualizados directamente en estas pizarras digitales.
En caso de que se trate de un hackeo, los profesores no esconden su preocupación por la ingente cantidad de datos que recoge este sistema que digitaliza todo el trabajo de los docentes. Información confidencial, desde tutorías para las familias hasta las propias notas y evaluaciones de los alumnos, que puede quedar a la libre disposición de los presuntos hackers.
Por el momento, están recomendando a los maestros que revisen la información del alumnado descargada en los discos duros de estas pizarras, como sus datos personales o cuentas corporativas de correo electrónico.
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