Detenida una joven en Mallorca por dejar solos en casa a sus sobrinos de corta edad para irse con unos amigos

La Policía Nacional arrestó en la madrugada del pasado sábado a una joven que presuntamente dejó solos a sus dos sobrinos de corta edad en su domicilio, en la barriada de Santa Catalina, en Palma de Mallorca, para salir con unos amigos. Los agentes acudieron a la casa tras ser alertados por los vecinos, que oyeron a los pequeños en el balcón, llorando y llamando a gritos a su madre.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, cuando la central del 091 recibió varios avisos de vecinos de la zona de Santa Catalina, en Palma, que alertaban de que había dos niños que llevaban media hora en el balcón de un domicilio que lloraban y llamaban a gritos a su madre, sin que nadie les atender.

Una patrulla policial acudió al lugar y localizó el domicilio. Cuando los policías llamaron a la puerta los pequeños les abrieron. Los agentes comprobaron que los niños estaban aparentemente bien, sin signos de abandono, pero no había ningún adulto en la vivienda.

Mientras realizaban los trámites para localizar a algún familiar de los niños, se presentó una joven, que dijo que era su tía y que estaba a su cuidado porque su madre estaba trabajando. Cuando los policías le comentaron que habían encontrado a los pequeños solos, afirmó que había bajado un momento a comprar a una tienda, que los había dejado dormidos y que había tardado apenas unos minutos. Sin embargo, los policías habían constatado que los niños habían estado solos durante al menos una hora, que es el tiempo que había pasado desde que recibieron las primeras llamadas de los vecinos hasta que había regresado la joven a casa.

La tía admitió entonces que había salido con unos amigos, pero que no se había ido muy lejos y pensaba que la madre de los niños ya habría regresado del trabajo y estaría con ellos.

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Los policías contactaron con la madre de los niños, que confirmó que estaba trabajando y que les había dejado al cuidado de su hermana. La mujer acudió al domicilio, y los agentes arrestaron a la tía por un delito de abandono de menores.