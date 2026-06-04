Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Canarias

Aterrizaje de emergencia de una avioneta en Tenerife

El piloto y el copiloto de la aeronave no resultaron afectados en el incidente

Una avioneta aterriza de emergencia en Tenerife

Una avioneta aterriza de emergencia en Tenerife / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

La tripulación de una avioneta tuvo que realizar en la tarde de este jueves un aterrizaje de emergencia en la zona Sur de Tenerife.

Los hechos ocurrieron en la urbanización costera de Amarilla Golf, en el municipio de San Miguel de Abona.

Tanto el piloto como el copiloto de la aeronave no sufrieron lesiones de consideración en el accidente.

Los equipos de emergencia junto a la avioneta.

Los equipos de emergencia junto a la avioneta. / E. D.

Cerca del aeropuerto Tenerife Sur

Los hechos ocurrieron después de que la avioneta perdiera altura de forma alarmante kilómetros antes de llegar al aeropuerto Tenerife Sur. Los hechos estuvieron motivados por un supuesto fallo en el motor.

La aeronave acabó en uno de los cruces del sistema viario de la urbanización Amarilla Golf.

En el servicio han intervenido bomberos del Consorcio de Tenerife, policías locales de San Miguel y personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Vertido de combustible

La sala operativa del 1-1-2 recibió la alerta por el suceso a las 17:00 horas y activó a diversos recursos, como bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Las Chafiras y tres ambulancias, una básica, otra sanitarizada y una tercera medicalizada.

Los ocupantes no presentan traumatismos ni lesiones evidentes. Sin embargo, debido a las características del accidente, serán trasladados a un centro hospitalario para ser valorados.

Noticias relacionadas

Los bomberos se concentraron en controlar el derrame de combustible, mediante el vertido de espuma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
  4. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
  6. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  7. El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
  8. “Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro

Aterrizaje de emergencia de una avioneta en Tenerife

Detenido el autor de un crimen en Zaragoza tras un espectacular dispositivo de búsqueda

Detenido el autor de un crimen en Zaragoza tras un espectacular dispositivo de búsqueda

Detenido un hombre por matar a otro a golpes en Murcia

Detenido un hombre por matar a otro a golpes en Murcia

¿Quién es J. L., la terapeuta que trató a los Andic y que la jueza del caso quiere investigar?

¿Quién es J. L., la terapeuta que trató a los Andic y que la jueza del caso quiere investigar?

Cony, la perra de la Policía que descubrió el enorme botín escondido en casa del amigo de Zapatero

Cony, la perra de la Policía que descubrió el enorme botín escondido en casa del amigo de Zapatero

La Policía investiga la muerte de una bebé de 14 meses en Sevilla tras sufrir graves quemaduras al bañarla la pareja de su madre

Mueren cinco policías forales de Navarra al chocar su furgoneta con un camión en Guipúzcoa

Mueren cinco policías forales de Navarra al chocar su furgoneta con un camión en Guipúzcoa

La jueza del caso Mango no descarta "la participación de terceras personas" en la muerte de Isak Andic

La jueza del caso Mango no descarta "la participación de terceras personas" en la muerte de Isak Andic
Tracking Pixel Contents