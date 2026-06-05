Luis Lorenzo niega que envenenara a la tía asturiana de su mujer y se desvincula de su dinero: "El 'paganini' era yo"

El actor Luis Lorenzo ha asegurado en el juicio que no tenía responsabilidad en la atención médica de la tía de su mujer ni en sus asuntos económicos, indicando que llegó un momento que le comentó a Arancha Palomino que Isabel se hiciera cargo de sus gastos porque "el paganini" era él sufragando desembolsos como desayunos en el Vips o traslados en Cabify.

El juicio contra el intérprete y su expareja quedará hoy visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid. La fiscal solicita seis años de cárcel para ellos por un delito contra la integridad moral por el presunto trato vejatorio y administración desleal por la supuesta gestión irregular de su patrimonio y dinero.

"Yo no me ocupaba nada de los médicos. Todo el tema económico de Isabel lo llevaba Arancha. Las transferencias las hacía ella", ha afirmado durante su declaración, indicando que era la cuidadora acusada quien le dispensaba a Isabel la medicación.

"Ella estaba encantada en Madrid", ha dicho negando que la tía comentara a alguien que estaba secuestrada y asegurando que la familia no se quiso hacerse cargo de ella. "Es una aberración. Es un disparate que digan que los niños pegaran a Isabel", ha lamentado, tachando de "brutal" la escena que vivieron en Grado cuando acudieron al entierro, donde les llamaron hasta "asesinos".

"Fue un autentico aquelarre. No era un ambiente hostil. Era un ambiente de guerra", ha asegurado. Además, ha negado que comprara nada para envenenarla, indicando a preguntas de su letrado Juan Gonzalo Ospina que se hallaran restos de metales pesados durante la entrada y registro de la Guardia Civil en su vivienda. "La idea más desafortunada del mundo, mirando donde estoy ahora, es haber traído a Isabel a casa", ha espetado.

El acusado ha aclarado el hallazgo de la Guardia Civil de 140.00 euros debajo del colchón de su vivienda, detallando que durante sus 30 años como actor llegó a ingresar hasta 170.000 euros al año y tenía sus ahorros en casa. "No me fiaba de los bancos", ha asegurado.

"Se le veía más temblorosa y peor"

Según su relato, la llegada de Isabel a Madrid en marzo de 2021 se produjo inicialmente de forma temporal y fue algo normal. Así, ha explicado que viajaron a Grado (Asturias) debido a un procedimiento judicial relacionado con la expareja de Arancha, momento en el que notaron un empeoramiento en el estado de la anciana.

"Se la veía más temblorosa y peor", ha señalado, añadiendo que la propia Isabel preguntó por atención médica en Madrid porque, según su versión, "allí no la atendían correctamente". Lorenzo sostiene que su situación personal era de saturación, negando cualquier interés económico o personal en la mujer: "Yo estaba saturado, no tenía ningún interés en ella", ha dicho.

Sobre la convivencia en Madrid, ha explicado que la estancia de la tía comenzó como algo temporal, para revisiones médicas y curas, pero que la situación se fue complicando con el paso del tiempo. "Se quedó porque la cosa se fue complicando", ha señalado.

El actor ha insistido en que no era responsable de su cuidado ni de su situación personal. "Yo no me sentía responsable de Isabel. Siempre tuve coordinación, yo me ocupaba más de mis hijos", ha subrayado.

También ha afirmado que Isabel nunca expresó querer volver a Asturias ni contactar con otros familiares, y que la convivencia con su sobrina era cercana: "Eran uña y carne". Sin embargo, ha reconocido dificultades de comunicación: "Me agobiaba hablar con ella porque estaba sorda como una tapia".

Respecto a su evolución física, ha relatado un progresivo deterioro: al llegar a Madrid, según dijo, la mujer era autónoma, pero con el tiempo comenzó a sufrir caídas, torpeza y problemas de lenguaje. "Cuando vino estaba bastante bien. Al mes ya se la notaba más baja, con caídas repetidas y más lenta al hablar", declaró.

Además, ha señalado que la decisión de contratar ayuda externa fue tomada por Arancha Palomino, quien también se ocupó de todos los temas relacionados con la contratación de cuidadores.

En cuanto a las visitas al notario, ha explicado que solo fue una vez a recogerlas y que Arancha le comentó que era para cambiar el testamento a petición de la tía Isabel, a quien iba a dejar la casa asturiana de Grado.

Asimismo, ha negado que se presentará en una de las sucursales bancarias como abogado, tal y como manifestó un testigo. Según su versión, comentó que iba a hablar con su abogado no que fuera él letrado.

"Mi mujer salía con su tía. Iban al Vips, 40 pagos. De dónde salía el dinero, del efectivo del señor Luis Lorenzo. Cogían un Cabify, y del dinero del señor Luis Lorenzo y en un momento, le dije oye Arancha que ese dinero es mío. Le dije, oye tu tía se tendría que encargar de ese dinero. El paganini era yo. Le dice que se hiciera cargo de sus gastos y hubo cantidades que se recargaron", ha relatado.

Además, ha explicado que le comentó a un gestor la posibilidad de sacar 10.000 euros en previsión de gastos ante lo que iba a venir por el empeoramiento de la salud de la anciana. "No estaba autorizado ni tenía acceso a las cuentas", ha dicho.

Arancha Palomino niega maltratar a su tía

Por su parte, Arancha Palomino ha negado los delitos que se le imputan y ha defendido los cuidados que recibió su tía en los últimos meses de su vida. De igual modo, ha negado que el actor tuviera acceso a las cuentas bancarias de la víctima y ha explicado que era su tía la que sacaba directamente dinero del banco como 800 euros en una ocasión para hacerse un 'microblading', un gasto que la Guardia Civil le atribuyó a ella durante la investigación.

"Ella estaba donde quería estar. Ella quería quedarse en Madrid. Aquí tenía una familia", ha afirmado a preguntas de la fiscal, a quien ha espetado que tuvo los mejores cuidados. "A diferencia de mi tío que quería controlar su dinero, yo quería que lo disfrutara", ha aseverado, indicando que ella pagó del dinero de su tía gastos relacionados con sus cuidados y el entierro.

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Además, ha tachado de "injusto" que la cuidadora de su familiar esté también sentada en el banquillo de los acusados. En concreto, la Fiscalía solicita para ella dos años y medio de prisión al considerar que tuvo responsabilidad en las condiciones de atención que recibió la anciana.