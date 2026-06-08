Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

instagramlinkedin

Justicia

Condenan a 11 años y medio de cárcel al militar que estranguló a su mujer frente a su hija en Madrid

El magistrado considera a Antonio P.C culpable de un delito de lesiones psíquicas por el maltrato al que sometía a Leticia

Vista de la Audiencia Provincial de Madrid.

Vista de la Audiencia Provincial de Madrid. / Mariscal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Antonio P.C., un capitán del Ejército de Tierra, a 11 años y medio de prisión por el asesinato de Leticia, su esposa y enfermera en el Gregorio Marañón, a la que estranguló frente a su hija de tres años en noviembre de 2023 en Madrid.

En consonancia con el veredicto emitido por un jurado popular, el juez considera en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, al acusado culpable de un delito de asesinato, cuya pena se establece en 11 años al concurrir la eximente incompleta de trastorno mental y las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Asimismo, el magistrado considera a Antonio P.C., en prisión provisional desde 2023, culpable de un delito de lesiones psíquicas por el maltrato al que sometía a Leticia T.C. y por el que procede imponerle una pena de 6 meses de prisión.

Noticias relacionadas

Además, el tribunal le sentencia a 10 años de libertad vigilada una vez que cumpla su condena, que no se acerque a menos de 500 metros de ninguno de sus hijos durante 13 años y que indemnice a estos y a los padres de la víctima con un total de 500.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  2. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  3. Un segundo hotel 'Gran Lujo' para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur
  4. Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
  5. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  7. Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas
  8. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla

Condenan a 11 años y medio de cárcel al militar que estranguló a su mujer frente a su hija en Madrid

Condenan a 11 años y medio de cárcel al militar que estranguló a su mujer frente a su hija en Madrid

Fallece una mujer en el incendio declarado esta madrugada en una vivienda de A Coruña

Fallece una mujer en el incendio declarado esta madrugada en una vivienda de A Coruña

Condenado por estafar 500.000 euros a una pareja que le encargó construir un chalet de lujo

Condenado por estafar 500.000 euros a una pareja que le encargó construir un chalet de lujo

Muere electrocutado un joven de 17 años en Sevilla al salir de una piscina

Muere electrocutado un joven de 17 años en Sevilla al salir de una piscina

Cuatro personas intoxicadas graves por inhalación de gas en una casa de Palma

Cuatro personas intoxicadas graves por inhalación de gas en una casa de Palma

Detenidos dos menores por difundir fotos íntimas de una amiga en Mallorca

Detenidos dos menores por difundir fotos íntimas de una amiga en Mallorca

Muere ahogado un joven de 27 años en la playa de Peñíscola

Muere ahogado un joven de 27 años en la playa de Peñíscola

Hallan en Alicante restos de un hombre asesinado en 1993 tras la confesión de su hermana al saber que el crimen estaba prescrito

Tracking Pixel Contents