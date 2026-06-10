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Investigación

Un detenido por su presunta implicación en la muerte del hombre desaparecido en Badajoz

El cadáver de David Salazar ha aparecido esta tarde en la pista de acceso de la barriada de Tulio

Despliegue policial donde se ha encontrado el cadáver del desaparecido.

Despliegue policial donde se ha encontrado el cadáver del desaparecido. / Jesús G. Hinchado

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Mari Carmen Mateos

Badajoz

La Policía Nacional ha confirmado a este diario que ya hay un detenido por su presunta implicación en la muerte de David Salazar, el hombre desaparecido desde el pasado domingo en Suerte de Saavedra, Badajoz.

El cadáver de la víctima, de 33 años, ha aparecido esta misma tarde en la pista que da acceso a la barriada de Tulio, donde se encuentra un importante despliegue policial. Entre ellos, se encuentra la Policía Nacional y la Policía Local. Además, se han desplazado unidades del 112 de Extremadura, así como Cruz Roja, que han tenido que atender a familiares de la víctima por crisis de ansiedad tras acercarse al lugar de los hechos.

La zona en la que se ha localizado el cuerpo de David Salazar se encuentra entre el río Rivillas y el camino que da acceso al barrio de Tulio. Es un terreno con múltiple vegetación, arbustos y matorrales. Cabe señalar que la localización es a poco más de 600 metros de donde se le vio por última vez en su barrio.

Por el momento, se desconoce si el cuerpo presenta signos de violencia ni se saben las causas que han podido provocar su muerte. Los primeros indicios apuntan a una muerte violenta aunque, por el momento, no hay confirmación oficial por parte de las autoridades que se han hecho cargo de la investigación del suceso.

David Salazar, casado y padre de tres hijos pequeños, era una persona muy conocida en Suerte de Saavedra. Su desaparición el pasado domingo, tras ir a comprar unos dulces para sus hijos, ha mantenido en vilo a toda la capital pacense. Desde entonces, familiares, amigos y vecinos de toda la ciudad se habían organizado en diferentes batidas para su búsqueda.

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El cuerpo ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia, que determinará la causa exacta de su muerte. De momento, no han trascendido más datos sobre lo ocurrido y se ha decretado el secreto de las actuaciones.

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