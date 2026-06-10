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Violencia en Cataluña

Un hombre que se paseaba por Barcelona con dos cuchillos deja un herido y acaba detenido por la Guardia Urbana

Diversas llamadas al 112 alertaron de un individuo con armas blancas, visiblemente alterado y con actitud amenazante

Un coche de la Guardia Urbana.

Un coche de la Guardia Urbana. / Redacción

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Redacción

Barcelona

Un hombre visiblemente alterado hirió levemente a otra persona tras pasearse con dos cuchillos por la avenida del Paral·lel de Barcelona este pasado 9 de junio. Tras los avisos al 112 de diversas personas, la Guàrdia Urbana de Barcelona redujo al individuo después de que este desobedeciera las órdenes policiales.

Fuentes de la Guàrdia Urbana confirman a EL PERIÓDICO que el atestado policial se instruyó por un presunto delito de atentado a la autoridad y lesiones leves.

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El caso, adelantado por 'El Caso', culminó con la intervención policial, que requirió del apoyo de diversos agentes dada la actitud "amenazante" del sujeto, que acabó lanzando los cuchillos al suelo.

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