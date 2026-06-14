Dieciocho heridos, entre ellos 9 menores, al volcar un tren turístico en Málaga

Dieciocho personas, entre las que se encontraban nueve menores de edad, resultaron heridas de diversa consideración al volcar un tren turístico en el que se desplazaban unas treinta personas en la localidad malagueña de Cártama.

El suceso ocurrió alrededor de las 21:40 horas de este sábado en la calle Santo Cristo de Cártama, adonde se desplazó una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Coín, han informado este domingo fuentes de la Diputación de Málaga.

Los efectivos del Consorcio realizaron labores de primeros auxilios a los accidentados, en apoyo a los servicios sanitarios, así como labores preventivas y de asistencia en la estabilización del vagón volcado.

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El balance es de dieciocho heridos, nueve adultos y nueve menores (de entre 5 y 17 años), que fueron atendidos por sanitarios y trasladados a distintos centros hospitalarios, bien en ambulancia o por sus propios medios.