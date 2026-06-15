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Muere un hombre y otro resulta herido en un incendio en un edificio de Lleida

El municipio de Vielha declara un día de luto tras el fuego mortal en la calle Anglada

Simulacro del equipo de emergencias de salvamento de montaña de la Vall d'Aran. FOTO de ZOWY VOETEN

Simulacro del equipo de emergencias de salvamento de montaña de la Vall d'Aran. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / Redacción

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EFE

Lleida

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido leve este lunes en un incendio en un bloque de viviendas de la calle Anglada del municipio de Vielha (Lleida).

El herido leve, por inhalación de humo, ha sido trasladado al hospital de Val d'Aran, en Vielha, según ha informado el Conselh Generau d’Aran.

En la extinción de las llamas han participado once vehículos de Pompièrs de Emergències d'Aran con colaboración con los Bombers de la Generalitat, del parque de El Pont de Suert.

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El Ayuntamiento de Vielha ha declarado un día de luto por el fallecimiento del vecino de la localidad, que había sido trabajador del consistorio, según ha explicado el alcalde, Juan Antonio Serrano.

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