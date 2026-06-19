Cárcel para cinco detenidos en el operativo antinarcotráfico con un muerto en Pontevedra

El Tribunal de Instancia e Instrucción, Sala Número 1 de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra, ha declarado prisión provisional, comunicada y sin fianza para cinco de los 12 detenidos el martes en el operativo antidroga desarrollado en la comarca de O Salnés, en el que falleció el joven Jonathan Señoráns Trigo tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional. Entre los detenidos que han ingresado en prisión se encuentra Lino B., un viejo conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ya ha sido detenido en más ocasiones por cuestiones similares.

Según han informado fuentes judiciales, se ha decretado también libertad provisional con comparecencias mensuales, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional para otros cuatro detenidos.

Para los restantes, otros tres, se ha declarado libertad provisional sin fianza y sin las medidas anteriormente mencionadas para el resto.

Todos ellos están investigados por un presunto delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y pertenencia a grupo criminal.

El operativo se desarrolló este martes en Cambados, con registros en viviendas, naves y garajes de los partidos judiciales de Vilagarcía y de Cambados, así como en un domicilio de la Comunidad de Madrid y otro de Vigo.

La investigación que culminó con estas detenciones acumula meses de trabajo, tiempo en el que se han ido interviniendo partidas de cocaína, e incluso, de hachís, que los agentes le atribuyen a los integrantes de este grupo. La más importante, fue la interceptación de un vehículo en Verín con 92 kilogramos de cocaína, conducido por un ciudadano de origen serbio que estaría relacionado con el cártel de los Balcanes.

La operación deja otra cuestión abierta, la investigación por un presunto homicidio del cambadés Jonathan Señoráns Trigo, una causa que está siendo instruida por el Tribunal de Instancia e Instrucción, Sala Número 4 de Cambados e investigada por la Guardia Civil, en la que se señala a un agente de la Policía Nacional como el presunto responsable del disparo que recibió en el hombro el joven cambadés, un disparo que le acabaría costando la vida una hora después, tras ingresar en el Hospital de O Salnés.

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En esta causa, la familia se va a personar como acusación particular y afirman con rotundidad que Jonathan Señoráns se encontraba desarmado y no cometió ningún acto que pudiera entenderse como una amenaza para los agentes que accedieron a su vivienda en la madrugada del pasado martes. La principal testigo de los hechos es la pareja del joven que se encontraba en la vivienda en ese momento y, desde el principio, ha mantenido que Señoráns se levantó de la cama al escuchar el estruendo de la policía accediendo a la vivienda, que se asomó a la puerta de la habitación y que ya recibió el tiro en el hombro que acabaría resultando fatal.