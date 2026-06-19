El caso del cadáver del congelador de Castellón afronta sus horas decisivas

Continúa la expectación en torno al hallazgo de un cadáver en un congelador de un piso de la plaza Pintor Sorolla de Castellón. El detenido fue trasladado sobre las 14.10 horas de ayer en un vehículo del Cuerpo Nacional de Policía, custodiado por los agentes, para proceder a la reconstrucción de los hechos. El acceso se efectuó por el párking situado en la parte trasera del edificio.

Llegada de la Policía Científica

Agentes de la Policía Científica con material entraron minutos después por la puerta principal de la finca situada en el nº 2. Al arrestado se le acusa de un presunto delito de agresión sexual, a falta de la autopsia y pruebas que aclaren el macabro hallazgo. Los agentes de la Científica abandonaron el edificio poco después de las 16.30 horas y un vehículo con cristales tintados se fue a las 17.15 horas. Permanecieron más de dos horas dentro de la vivienda intentando arrojar luz sobre los hechos. Está previsto que el detenido pase a disposición judicial en las próximas horas. Como publicó Mediterráneo en exclusiva, tras una denuncia por violación de una trabajadora del hogar, los policías nacionales se dirigieron a la vivienda ubicada en Castellón e hicieran el macabro descubrimiento. El varón fue detenido el martes en casa de su madre, en Peñíscola. Agentes de la Guardia Civil colaboraron en el arresto, después de que el Cuerpo Nacional de Policía pidiera su apoyo. Al lugar, también se desplazó sobre las 20.00 horas una unidad del SAMU, que atendió al varón, de 39 años, y posteriormente realizó su traslado al Hospital Comarcal de Vinaròs.

El detenido fue trasladado a Castellón, donde permanecía el jueves en el calabozo del Cuerpo Nacional de Policía, pendiente de su paso a disposición judicial así como de las pesquisas del grupo de investigación y los resultados de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal.

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Conmoción vecinal

El barrio continúa conmocionado aunque la mayoría decía no poner cara al sospechoso. «A lo mejor ha bajado a tomarse algo o a comprar y lo habremos visto, pero es que ahora no se le no se le pone cara ni al hombre mayor ni al otro», señalaba una vecina. «Si no te relacionas, es complicado, porque normalmente bajamos siempre la misma gente. Si el muchacho no bajaba aquí ni nada, pues no lo conoces», reflejaba otro testimonio. Sobre el ahora detenido una mujer señaló «que los vecinos decían que dormía en el balcón». «Lo único que en todo la el vecindario coincide es que no se habían cruzado nunca con ellos o que era muy reservado. Tendría unos 40 años. Tampoco tenían constancia de que ahí viviera una persona mayor. Esporádicamente oían ruidos, veían luz, como que vivía gente, pero nada más», añadió. «Yo me pensaba que estaba hasta vacío el piso. Imagínate», reflejaba otra mujer.