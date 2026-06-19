Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Ahogamientos

Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en una playa de Tarragona

El suceso ocurrió en la zona de rocas de la playa de l'Arrabassada, donde seis menores tuvieron problemas para salir del agua

Ambulancias en la nueva sede del SEM.

Ambulancias en la nueva sede del SEM. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jan Magarolas

Un menor ha muerto ahogado a primera hora de la tarde de este viernes en la playa de l'Arrabassada de Tarragona. El trágico suceso ha tenido lugar cuando unos amigos jugaban en la zona de rocas de la playa. Otros dos menores habrían resultado heridos críticos y trasladados al hospital de Tarragona, según informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los hechos han sucedido sobre las 15:30 horas, cuando el número de emergencias ha recibido el aviso de que seis menores han tenido problemas para salir del agua, y si bien tres lo han hecho por su propio pie, otros tres han tenido que ser rescatados.

Los equipos de emergencia han acudido al lugar y el SEM ha trasladado a dos menores en estado crítico al hospital Joan XXIII de la capital tarraconense.

Noticias relacionadas

Los Mossos d'Esquadra también han acudido al lugar con diversos efectivos y un barco de la Unidad Marítima. Por su parte, los Bombers de la Generalitat han activado cinco dotaciones para las tareas de rescate.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  3. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  6. Un centenar de surfistas despiden en el mar a un llanisco de 43 años que murió de manera fulminante: 'Fue un palo durísimo
  7. El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en una playa de Tarragona

Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en una playa de Tarragona

Dos menores de 13 y 14 años entran en un instituto de Valencia con un machete y un bate de béisbol y hieren a una alumna

Dos menores de 13 y 14 años entran en un instituto de Valencia con un machete y un bate de béisbol y hieren a una alumna

Aparecen muertos un padre y una hija en una vivienda de Gerena (Sevilla)

Tres detenidos por agredir sexualmente a una joven durante las fiestas de Moros y Cristianos en Elda (Alicante)

Tres detenidos por agredir sexualmente a una joven durante las fiestas de Moros y Cristianos en Elda (Alicante)

En libertad los dos detenidos en Vizcaya por su presunta relación con Hezbolá

En libertad los dos detenidos en Vizcaya por su presunta relación con Hezbolá

Prisión sin fianza para el detenido por la presunta agresión sexual que llevó al hallazgo de un cadáver en Castellón

Prisión sin fianza para el detenido por la presunta agresión sexual que llevó al hallazgo de un cadáver en Castellón

Un hombre mata a otro en una discusión en una vivienda en la playa de Castellón

Un hombre mata a otro en una discusión en una vivienda en la playa de Castellón

Detenido en Madrid por apuñalar a su compañero de piso tras una discusión por poner la lavadora de madrugada

Detenido en Madrid por apuñalar a su compañero de piso tras una discusión por poner la lavadora de madrugada
Tracking Pixel Contents