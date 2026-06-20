Ahogamientos
Muere otro de los tres menores rescatados este viernes en una playa de Tarragona
Los menores, que estarían saltando de las rocas, tuvieron dificultades para salir del agua
Europa Press
Un segundo menor de 13 años ha muerto la madrugada de este sábado en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente que se produjo este viernes por la tarde en la playa de l'Arrabassada, donde otro menor de 12 años falleció ahogado en una zona rocosa.
Así lo confirman fuentes hospitalarias a Europa Press, después de que dos jóvenes de 13 años ingresaran en estado crítico en el hospital, si bien uno de ellos ha acabado falleciendo.
Los hechos sucedieron sobre las 15.30 horas en una zona rocosa de la playa, donde tres menores tuvieron dificultades para salir del agua, lo que obligó a movilizar seis ambulancias y un helicóptero medicalizado del SEM, así como dotaciones de Bombers de la Generalitat y Mossos d'Esquadra.
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