Muere el niño danés de tres años tras ahogarse al caer el viernes a una piscina en Mallorca

El niño danés de tres años que ingresó el pasado viernes en estado crítico en el Hospital Son Espases de Mallorca no ha podido superar su grave estado tras el ahogamiento en una piscina de una casa de alquiler en la localidad de Can Picafort y ha fallecido. Tras su ingreso, el menor se encontraba en una situación de coma irreversible en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Pediatría. Esta mañana se ha confirmado su fallecimiento.

El trágico accidente doméstico se produjo sobre las cuatro y media de la tarde del viernes en una finca de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida. Los padres del pequeño se habían reunido en una finca de alquiler con otras familias. También había otros menores en el lugar. En un momento dado, el pequeño se separó de sus progenitores y se dirigió a la piscina. Poco después cayó al agua. En un principio nadie se percató de lo ocurrido, que había pasado completamente desapercibido. Finalmente, uno de los allí presentes reparó en que el niño se había caído a la piscina y se encontraba en el fondo. Sin vacilar, lo sacó a la superficie y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Tras avisar a los servicios de emergencia, un dispositivo especial se activó de inmediato en torno a la casa de alquiler donde había ocurrido el accidente doméstico del niño de corta edad. Así, efectivos de la Policía Local de Santa Margalida, Guardia Civil y Protección Civil se personaron en la parcela y comenzaron a realizar al pequeño maniobras de reanimación cardiopulmonar, que ya había iniciado uno de los allí presentes.

Evacuación en helicóptero

También avisaron a las asistencias sanitarias del Ib-salut para que acudieran a la mayor brevedad. Una UVI móvil y una ambulancia convencional se personaron en el domicilio y comenzaron a realizar al pequeño maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar. Su estado seguía siendo crítico y no remontaba la situación. Rinalmente, lograron que se le reactivara el pulso, pero seguía inconsciente.

Noticias relacionadas

Ante el riesgo que suponía evacuar al niño en ese estado por carretera en el vehículo sanitario, se activó un helicóptero. Este trasladó al menor en la aeronave hasta el helipuerto de Son Espases. Acto seguido fue ingresado en la UCI pediátrica de Son Espases, donde ha permanecido en una situación de coma irreversible hasta que este domingo se ha confirmado su fallecimiento en el hospital de referencia de Baleares.